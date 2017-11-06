Свежий выпуск

​Ознакомились с ситуацией

Полина Федорова

Представители комитетов Совета Безопасности ООН по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и «1988» по движению «Талибан» посетили Кабул. Делегацию возглавлял постоянный представитель Респуб­лики Казахстан при ООН Кайрат Умаров в качестве председателя указанных структур. Визит проходил с 27 по 31 октября с целью ознакомления с ситуацией на месте и получения информации из первых рук об осуществлении и эффективности санкционных мер против международных террористических организаций.

Режим санкций комитетов СБ ООН «1267» и «1988» предусматривает запреты на поездки, заморозку активов, а также оружейное эмбарго в отношении физических и юридических лиц и организаций, связанных с дея­тельностью террористических структур.

В ходе пребывания в Кабуле делегация провела встречи с президентом Исламской Республики Афганистан (ИРА) Ашрафом Гани, главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой, председателем Высшего совета мира Мохаммадом Халили, а также другими руководителями министерств и ведомств, ответственных за обеспечение безопасности и проти­водействие финансированию терроризма.

В ходе встреч руководство Афганистана проинформировало о текущей ситуации в стране, усилиях по продвижению процесса национального примирения, борьбе с терроризмом и обеспечению мира. В частности, было отмечено, что официальный Кабул решительно настроен на мирное урегулирование ситуации в стране, в том числе через эффективное использование механизмов санкционных режимов СБ ООН «1267» и «1988».

Президент Ашраф Гани и другие высокие представители ИРА подчеркнули неразрывную связь между вопросами безопасности и развития для укрепления стабильности, а также важность регионального сотрудничества. Высказана признательность Казахстану как непостоянному члену Совета Безопасности за поддержку, оказываемую в продви­жении вопроса по урегулированию ситуации в Афганистане в рамках ООН, что отвечает интересам как региона, так и мира в целом.

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