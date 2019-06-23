Озвучен итог последних переговоров Головкина и "Канело" о третьем бое

Спорт
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Фото: sportsnet.ca
По сообщениям портала Fightsports.tv переговоры о третьем бое между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканским чемпионом мира Саулем "Канело" Альваресом зашли в тупик, сообщает Sports.kz.   

"Впервые об этом сообщил Крис Мэнникс из Sports Illustrated. Переговоры между двумя сторонами зашли в тупик из-за того, что Головкин отказался сражаться с Альварезом в Лас-Вегасе, где Альварес выиграл свой второй бой, а первая встреча на этой же арене закончилась спорной ничьей.

Как и в случае с их боем в 2018 году, Оскар Де Ла Хойя, промоутер Альвареса, начнет искать других противников для действующего чемпиона IBF, WBA и WBC в среднем весе для его боя 14 сентября, если стороны не найдут согласия до 21-го июня.

Хотя эта тактика работала и раньше, она может не сработать с Джоном Скиппером, исполнительным председателем DAZN, который поставил перед платформой цель обеспечить встречу двух бойцов в сентябре, чтобы помочь в раскрутке потокового сервиса", – пишет портал.

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