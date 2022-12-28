Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на декабрь

Экономика , Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

В рамках реализации поручения президента предусмотрено увеличение величины максимального дохода, применяемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП.

Фото: Kazpravda.kz

За 11 месяцев казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,7 трлн тенге. В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 74,9 млрд тенге, солидарной пенсии – 171 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 декабря 2022 года численность пенсионеров в стране составляет 2 млн 276 тыс. человек, отметили в министерстве.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 декабря 2022 года составил 108 960 тенге.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 % от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 %. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 % от прожиточного минимума, 30 лет – 94 % от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100 % от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Размеры солидарных пенсий ежегодно гарантированно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%, что соответствует принятой в 2014 году Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.

Согласно закону «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышаются на 10,5% от получаемого размера.

Также в рамках реализации поручения главы государства предусмотрено увеличение величины максимального дохода, применяемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП.

Размеры государственной базовой пенсионной выплаты будут повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, который в следующем году составит 40 567 тенге, а также в связи с повышением минимального размера с 54% до 60% от прожиточного минимума.

Таким образом, минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повысится с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге с 1 января 2023 года, добавили в МТСЗН.

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