Озвучен средний размер соцпособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане

Более 139,8 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 мая казахстанцам выплачено более 139,8 млрд тенге в виде пособий по инвалидности и потере кормильца. Из них в апреле 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 27,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,7 млрд тенге.

По состоянию на 1 мая 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 525,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 175,9 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 мая 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 52 347 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 43 574 тенге.