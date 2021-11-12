Озвучен средний размер соцпособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане

Общество
Более 324 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца с начала года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С января по октябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 257,9 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 66,5 млрд тенге.
В октябре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,7 млрд тенге.
По состоянию на 1 ноября 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 524,5 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 149,7 тыс. человек.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.
На 1 ноября 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 48 690 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 44 793 тенге.
С января по октябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 257,9 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 66,5 млрд тенге.
В октябре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,7 млрд тенге.
По состоянию на 1 ноября 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 524,5 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 149,7 тыс. человек.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.
На 1 ноября 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 48 690 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 44 793 тенге.