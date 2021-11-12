Общество

Озвучен средний размер соцпособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане

Более 324 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца с начала года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.    

С января по октябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 257,9 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 66,5 млрд тенге.

В октябре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,7 млрд тенге.

По состоянию на 1 ноября 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 524,5 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 149,7 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 ноября 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 48 690 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 44 793 тенге.

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