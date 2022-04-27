Озвучен срок перевода депозитов в ликвидируемых банках в ЕНПФ

Порядка 2,3 млрд тенге сбережений казахстанцев все еще остаются невостребованными, средства можно забрать как онлайн, так и в отделениях банков-агентов.

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) рассказали, как и до какого срока можно получить гарантийное возмещение по вкладам в лишенных лицензии банках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Председатель КФГД Адиль Утембаев отметил, что на текущий день в Казахстане в процессе ликвидации находятся 9 банков, вкладчикам которых уже выплачено более 98% суммы, что составляет более 113,1 млрд тенге.

«Получить выплаты по восьми ликвидируемым банкам можно до 1 мая текущего года, включительно. Поскольку АО «Capital Bank Kazakhstan» был ликвидирован позже, чем другие банки, последний день выплат для всех его клиентов – 3 июля 2022 года включительно», – отметил Адиль Утембаев.

Подать заявление на выплату гарантийного возмещения можно онлайн через Электронный портал выплат (ЭПВ), где есть возможность отследить сумму и статус обращения. С письменным заявлением депозиторы могут обращаться через банки-агенты, которые назначаются для каждого ликвидируемого банка отдельно.

После завершения срока выплат все невостребованные суммы вкладчиков АО «Валют-Транзит Банк», АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» будут переведены на их индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Перевод, согласно Закону «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», осуществляется КФГД в течение 30 календарных дней с даты завершения срока выплаты. Соответственно, вкладчики восьми ликвидируемых банков могут ожидать поступления своих средств в ЕНПФ до 31 мая, а АО «Capital Bank Kazakhstan» – до 2 августа текущего года включительно.

Как отметили в ЕНПФ, перевод средств на пенсионные счета не требует специального обращения вкладчиков –суммы гарантии зачислятся при соответствии сведений о вкладчиках данным в информационных ресурсах ЕНПФ и наличии действующего удостоверения личности. Помимо этого, вкладчику необходимо иметь пенсионные накопления: накопления могут быть как за счет обязательных пенсионных взносов, так и за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) ДПВ.

Вкладчик, пропустивший срок выплаты по уважительной причине, вправе обратиться с письменным заявлением напрямую в КФГД. Заявление сопровождается перечнем документов, подтверждающих уважительную причину: поступление на воинскую службу, нахождение за пределами РК или в местах лишения свободы. Сюда же относятся: принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом.

За подробной информацией вкладчики могут обратиться по бесплатному номеру 1460, а также направить запрос на info@kdif.kz, kdif@kdif.kz или задать вопрос в Telegram-чате @kdif_ask.