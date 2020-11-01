Озвучены данные по ковидной пневмонии в Казахстане на 1 ноября

Озвучены данные по заболевшим и умершим от ковидной пневмонии в Казахстане на 1 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Сообщается, что за прошедшие сутки зафиксированы 216 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход. 77 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 37962, летальных случаев – 402, выздоровевших – 28 787.


