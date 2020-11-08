Озвучены данные по ковидной пневмонии в Казахстане на 8 ноября

Общество
Озвучены данные по заболевшим и умершим от ковидной пневмонии в Казахстане на 8 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Сообщается, что за прошедшие сутки зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход. 59 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39 058, летальных случаев – 409, выздоровевших – 29 138.
Сообщается, что за прошедшие сутки зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход. 59 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39 058, летальных случаев – 409, выздоровевших – 29 138.