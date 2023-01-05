Озвучены новые подробности по возобновлению работы "Хоргоса"

Экономика , Китай
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Казахстанская часть Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» не сможет возобновить работу к 8 января 2023 года. Точную дату открытия центра объявят позже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МЦПС.

Фото: facebook.com/mcpskhorgos/

28 декабря прошлого года руководитель СЭЗ «Хоргос» СУАР КНР Сюй Синь Минь, сообщив о снятии карантинных мер в Китае и открытии границ для туристов, выразил намерение возобновить функционирование «Хоргоса» в штатном режиме с 8 января.

Учитывая сжатые сроки, управляющая компания специальной экономической зоны «МЦПС «Хоргос» активно начала подготовительные работы для решения технических моментов и согласовательных процессов с государственными органами Казахстана.

Однако здесь отметили, что к 8 январю возобновить деятельность казахстанской части центра не представляется возможным.

«Управляющая компания приложит все силы в целях возобновления деятельности центра в кратчайшие сроки.

Официальная дата открытия центра с учетом китайского праздника Чунь Цзе (Праздник весны), а также празднованием Наурыза будет объявлена дополнительно», – заявили в центре.

Отметим, работа казахстанской части «Хоргоса» была приостановлена еще в начале 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

 

 

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