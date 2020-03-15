Озвучены новые подробности смертельного ДТП с участием иностранцев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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Как ранее сообщалось, утром 14 марта на трассе "Самара-Шымкент" произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомашина "Тойота Эстима", стоящая на учете в Кыргызстане, под управлением гражданина Республики Кыргызстан опрокинулась.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что водитель автомашины в конце февраля 2020 года Хромтауским районным судом Актюбинской области был лишен водительских прав на 6 месяцев за выезд на полосу встречного движения. Кроме того, автомашина была с правосторонним рулевым управлением.
Водитель автомашины арестован и водворен в ИВС. Расследование по данному факту продолжается.
С начала текущего года на трассе "Самара-Шымкент" произошло 4 ДТП с участием иностранцев, 15 человек погибло и 4 получили телесные повреждения. Основными причинами ДТП являются превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и управление ТС в утомленном состоянии.
Департамент полиции Актюбинской области призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения.