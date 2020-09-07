Озвучены новые суммы штрафов за правонарушения в природоохранной сфере

Общество
В Казахстане будет усилена административная ответственность за правонарушения в природоохранной сфере. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан, а также в связи с участившимися случаями варварского отношения к природе, разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности за загрязнение окружающей среды", – сказал М.Мирзагалиев на брифинге о мерах по реализации Послания Главы государства.
К примеру, по словам министра, штрафы будут увеличены за такие правонарушения: загрязнение мест общего пользования; уничтожение и повреждение зеленых насаждений; нарушение правил охраны водных ресурсов; нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах; уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда и др.
По таким нарушениям штрафы будут увеличены для физических лиц с 10 до 20 МРП, для субъектов среднего и крупного бизнеса – с 30 и 70 до 75 и 500 МРП соответственно.
"В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан, а также в связи с участившимися случаями варварского отношения к природе, разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности за загрязнение окружающей среды", – сказал М.Мирзагалиев на брифинге о мерах по реализации Послания Главы государства.
К примеру, по словам министра, штрафы будут увеличены за такие правонарушения: загрязнение мест общего пользования; уничтожение и повреждение зеленых насаждений; нарушение правил охраны водных ресурсов; нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах; уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда и др.
По таким нарушениям штрафы будут увеличены для физических лиц с 10 до 20 МРП, для субъектов среднего и крупного бизнеса – с 30 и 70 до 75 и 500 МРП соответственно.