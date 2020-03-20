Коронавирус
Озвучены подробности о новых заболевших коронавирусом в Алматы
Екатерина Елисеева
О том, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом в Алматы, рассказал руководитель Управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Еще три новых случая зафиксировали в Алматы. В настоящий момент в инфекционных больницах Алматы находятся 22 пациента, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию. Одна из трех пациентов – жительница города, имела контакт с лицами, которые прибыли из-за границы. Из-за симптомов, среди которых сухой кашель, боль в груди, першение в горле, заложенность уха, у нее были взяты анализы на COVID-19 . Вчера был получен положительный результат, пациентка была незамедлительно изолирована в стационар. Вторая пациентка с коронавирусом была пассажиром рейса Берлин-Алматы. Со дня прилета, 12 марта, находилась на карантине. И третий заболевший – мужчина 1997 года рождения – прибыл ночью 19 марта рейсом Париж-Минск-Алматы. Поступил в провизорный госпиталь на карантин, а сегодня переведен в инфекционную больницу", – сообщил Абилдаев. 

По его словам, на сегодня состояние 20 заболевших удовлетворительное, еще двух – средней степени тяжести. Сейчас в провизорных госпиталях на карантине находятся 696 граждан, на домашнем карантине – 1108 человек. 

Ранее Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло до 49 человек. Заболевшие выявлены в Нур-Султане, Алматы и Караганде.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь.

Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

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