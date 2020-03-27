Озвучены подробности о первом заразившемся коронавирусом в Павлодарской области

Коронавирус
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Екатерина Елисеева
Первый заразившийся коронавирусом в Павлодарской области ранее контактировал с больным из Нур-Султана. Об этом сообщил и.о. руководителя управления общественного здравоохранения Павлодарской области Биржан Досмаилов, передает корреспондент Kazpradva.kz.   

"27 марта в Павлодарской области подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией жителя региона 1988 года рождения. Молодой человек ранее контактировал с больным, у которого был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции в Нур-Султане. Пациент был госпитализирован согласно установленному алгоритму", – сообщил Досмаилов в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, жалоб пациент не предъявляет. Его состояние удовлетворительное, стабильное. Температура в пределах нормы. В данный момент он находится в инфекционном госпитале.

Ранее сообщалось о первой смерти от коронавируса в Казахстане. В настоящее время в стране подтверждено 125 случаев регистрации коронавирусной инфекции.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.

Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. 

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

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