Озвучены подробности о первом заразившемся коронавирусом в Павлодарской области

Первый заразившийся коронавирусом в Павлодарской области ранее контактировал с больным из Нур-Султана. Об этом сообщил и.о. руководителя управления общественного здравоохранения Павлодарской области Биржан Досмаилов, передает корреспондент Kazpradva.kz
.
"27 марта в Павлодарской области подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией жителя региона 1988 года рождения. Молодой человек ранее контактировал с больным, у которого был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции в Нур-Султане. Пациент был госпитализирован согласно установленному алгоритму", – сообщил Досмаилов в ходе онлайн-брифинга.
По его словам, жалоб пациент не предъявляет. Его состояние удовлетворительное, стабильное. Температура в пределах нормы. В данный момент он находится в инфекционном госпитале.
Ранее сообщалось о первой смерти
от коронавируса в Казахстане. В настоящее время в стране подтверждено 125 случаев
регистрации коронавирусной инфекции.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь
.
Перед этим в Казахстане объявили
ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.
23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры
для недопущения распространения коронавируса.