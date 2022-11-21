Озвучены предварительные итоги выборов президента Казахстана

Политика
Диасов Ораз
корреспондент

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров озвучил предварительные итоги прошедших выборов президента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

«На основе оперативных данных, представленных регионами, ЦИК имеет возможность озвучить предварительные итоги выборов. К этому часу завершился подсчет голосов во всех избирательных участках в стране и за рубежом», – сказал Абдиров.

В Казахстане правом голоса обладают более 11,9 млн человек, вчера проголосовали 8,3 млн человек. 

Голоса избирателей, по предварительным подсчетам, распределились следующим образом:

за Касым-Жомарта Токаева проголосовали более 6,4 млн или 81,31% избирателей; 

за Каракат Абден – более 206 тысяч или 2,6% избирателей;  

за Нурлана Ауесбаева – более 176 тысяч или 2,22% избирателей; 

за Жигули Дайрабаева – более 271 тысячи или 3,42% избирателей; 

за Мейрама Кажыкена – более 200 тысяч или 2,53% избирателей; 

за Салтанат Турсынбекову – более 168 тысяч или 2,12% избирателей. 

Графу «Против всех» выбрали более 460 тысяч или 5,8% избирателей.

Напомним, что вчера, по данным exit poll трех институтов, Касым-Жомарт Токаев набрал от 82 до 85% голосов избирателей. 

Окончательные итоги выборов будут известны позже. Согласно Конституционному закону "О выборах в Республике Казахстан" в течение двух дней после подсчета голосов территориальные избирательные комиссии должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону в ЦИК. Нурлан Абдиров отметил, что итоги выборов главы государства будут установлены на заседании Центризбиркома – дату и время его проведения в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

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