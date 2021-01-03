Озвучены свежие данные по ковидной пневмонии в Казахстане

Озвучены свежие данные по заболевшим и умершим от ковидной пневмонии в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
"01.01.2021 г. зафиксировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 3 летальных исхода. 16 человек выздоровели", – говорится в сообщении.
Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 45 946, летальных случаев – 508, выздоровевших – 33 251.
"01.01.2021 г. зафиксировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 3 летальных исхода. 16 человек выздоровели", – говорится в сообщении.
Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 45 946, летальных случаев – 508, выздоровевших – 33 251.