Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства РК озвучил три возможных сценария развития экономики Казахстана на 2023-2027 год, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам министра, сегодня на рассмотрение вносятся проект Прогноза социально-экономического развития страны на 2023 – 2027 годы, и два проекта Закона Республики Казахстан:

"О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы";

"Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы".

"Разрешите доложить о разработанном прогнозе и проектах законов. Первое. Прогноз сформирован с учетом итоговых данных по росту экономики в 2021 году, ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и ценам на экспортные товары. Так, согласно консенсус-прогнозу МФО, мировая цена на нефть в 2022 году ожидается на уровне 104,2 доллара США за баррель", – говорится в сообщении.

Он отметил, что рост мировой экономики в 2023 году составит 3%. В зависимости от изменений внешних и внутренних параметров разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023 – 2027 годы.

"При базовом сценарии предлагается использовать среднюю цену на нефть на уровне 85 $/баррель и расчетный курс доллара США на уровне 470 тенге. Среднегодовой реальный рост ВВП по данному сценарию составит 3,9 процента, в том числе в 2023 году – 4 процента. При оптимистическом сценарии предполагаемая цена на нефть определена на уровне 110 $/баррель, курс доллара США – 440 тенге. Среднегодовой рост экономики прогнозируется на уровне 4,2 процента. Пессимистический сценарий предусматривает цену на нефть 60$/баррель. Прогнозируемый реальный рост ВВП составит в среднем 3,5 процента", – продолжил Куантыров.

По его данным, инфляция во всех сценариях определена в 2023 году на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – на уровне 4-5% с последующим снижением в 2025 – 2027 годы до 3-4%.

"В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий. Согласно данному сценарию реальный рост ВВП ускорится с 4,0% в 2023 году до 4,2% в 2027 году. Номинальный ВВП вырастет с 120,7 трлн тенге до 176,6 тенге. Ожидается положительный рост во всех базовых отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 3,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 3,5%, в горнодобывающей промышленности – 2,9 процента", – подчернул министр.

Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства составит 3,9%. Прогнозируемый рост строительной отрасли в среднем составит 3,8%, торговли – 5,7%. Добыча нефти в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 99,9 млн тонн.

По прогнозам Национального Банка, экспорт увеличится с 80,9 млрд долл. США до 84,6 млрд долл. США, импорт – с 45,7 млрд долл. США до 53,5 млрд долл. США.