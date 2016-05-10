Оззи Осборн исчез после ссоры с женой – СМИ

Вокалист группы Black Sabbath Оззи Осборн исчез после ссоры с женой Шэрон. Об этом сообщил его сын Джек Осборн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что Шэрон Осборн выгнала своего 67-летнего супруга из дома в середине прошлой неделе, после того, как узнала из СМИ о его романе с 45-летней поклонницей Мишель Пав, которая работает в одном из салонов красоты Лос-Анджелеса. Оззи Осборн поселился в отеле в Беверли-Хиллз, но затем съехал оттуда в неизвестном направлении.
Дети Осборна, как утверждается, попытались связаться с ним, но все попытки не принесли результатов.
Источники The New York Post рассказали, что 63-летняя супруга музыканта собирается развестись с ним. Они прожили в браке 33 года.
Оззи Осборн женился на Шэрон Арден в 1982 году. Она стала второй женой музыканта. В браке у Осборнов родились трое детей: Эйми, Келли и Джек. Семья вокалиста Black Sabbath стала популярной после выхода реалити-шоу "Семейка Осборнов", в котором были показаны будни родных музыканта.
В 2013 году в СМИ уже появлялась информация о разводе пары, однако сам Осборн тогда опроверг эти слухи.