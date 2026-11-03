Пациенты должны знать о бесплатных лекарствах - Бектенов

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости обеспечения удобного и понятного порядка получения бесплатных лекарственных средств, а также усиления контроля за качеством и безопасностью препаратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

«Важнейшее значение имеют вопросы качества и безопасности лекарств. Пациенты должны быть абсолютно уверены в качестве препаратов. Жалобы граждан о недостаточной эффективности и побочных реакциях некоторых препаратов должны постоянно отслеживаться Министерством здравоохранения», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечено, что с 1 января следующего года расширяются надзорные полномочия в сфере обращения лекарств и медицинских изделий. В связи с этим Министерству необходимо будет обеспечить 100%-ную готовность к их применению и использовать маркировку для оперативного выявления нарушений.

«Особого внимания требует система бесплатного лекарственного обеспечения. В первую очередь лиц с хроническими заболеваниями, нуждающихся в непрерывном лечении. Необходимо обеспечить понятный и удобный порядок получения лекарств. Каждый пациент должен знать, какие препараты предоставляются бесплатно, где и когда их получить, куда обратиться при возникновении затруднений. Также при замене привычного лекарства на препарат другого производителя необходимо доступно разъяснять причины замены и порядок применения. Особенно это важно для родителей тех детей, которые нуждаются в длительном или постоянном лечении», — отметил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что Казахстан закупил более 80% запланированного объема лекарств на следующий год.