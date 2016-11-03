Поэтому полезен и интересен опыт Израиля, занимаю­щего ведущую позицию в мировом рейтинге по уровню развития стартап-индустрии. Об особенностях израильской экосистемы, поддержке стартаперов от разработки идей до их коммерциализации в интервью «Казахстанской правде» рассказала генеральный директор и сооснователь StarTau – инновационного центра Тель-Авивского университета Елена Донец, приехавшая в Астану для участия в Форуме инноваторов ERG.

Е. Донец родом из Бишкека. Переехала в Израиль в 1999 году. Была офицером в армии. Получила специальность инженера-механика. Во время учебы в Тель-Авивском университете вместе со своим знакомым основала в вузе предпринимательский центр, который стал одним из ведущих бизнес-инкубаторов страны. К слову, Тель-Авивский университет – самый крупный вуз Израиля, в котором обу­чаются 30 тыс. студентов, он славится инновациями, внедренными в различных сферах. К примеру, флешку разработал профессор этого вуза Семен Лицин, прибывший в Израиль из Санкт-Петербурга.

– Елена, как вы пришли к идее создания предпринимательского центра?

– У нас маленькая страна с населением 8 миллионов человек, нет природных ресурсов. Поэтому любая компания создается с ориентиром на глобальный рынок. Неудивительно, что у Израиля появился большой опыт создания глобальных миллиардных компаний и продажи их корпорациям. Сделать это было довольно легко, потому что исследовательские центры более 300 корпораций мира находятся в Израиле. На практике это случается так: встречаются в кафе студент, который создает стартап, и студент, работающий в корпорации. Они рассказывают друг другу чем занимаются. И стартапер узнает, что в настоящее время разрабатываются Facebook, Apple или Intel, понимает, что он может им предложить. Поэтому таких стартапов с каждым годом становится все больше.

Когда мы начинали в университете в 2009 году, то видели, что у нас много талантливых студентов, нуждающихся в практической поддержке, и на своем опыте учились культивировать предпринимательство.

Мы внимательно следим за тем, что происходит в Казахстане, и видим, что ваша страна динамично развивается. Преимущество Казахстана в том, что многие молодые люди, да и не только молодые, говорят на английском. Ведь изначально многие практики и ресурсы создаются в США, откуда распространяются на другие страны. Надо учиться у них, но делать по-своему. Я уверена, что никакая страна не должна стремиться создавать Facebook или Google. У каждой страны и даже каждого региона есть свои ресурсы, поэтому получится совершенно другая история.

Израилю Казахстан интересен как потенциальный партнер со своим рынком, и, конечно, израильтяне любят делиться своим опытом. Обычно у нас стартаперы и предприниматели, добившиеся хороших результатов, ведут за собой как минимум 2–3 молодые компании. Это одно из важных качеств – «закрывать круги», передавать опыт молодым людям, тем самым воспитывая социальную ответственность.

– Деятельность вашего центра тоже можно отнести к категории социальной ответственности…

– То, что я делаю, можно назвать «предприниматель – для предпринимателей». В бизнес-инкубаторе мы занимаемся практическим обу­чением предпринимательству, организуя воркшопы, семинары. Ежегодно мы разрабатываем более 20 акселерационных программ. Через наш центр проходит около 150 компаний, проектов на разных стадиях. Более 300 менторов оказывают помощь компаниям на личных встречах. У нас некоммерческая организация, находящаяся в компетенции университета, и наша помощь заключается в установлении связи с инвесторами. Плюс – выход на глобальный рынок. У нас немало партнеров в разных странах, которые помогают израильским стартапам выходить на их рынки. И мы направляем студентов на различные выставки, международные конференции, которые важны для выхода на международный уровень.

Но вначале стартап тестируется. Надо сказать, что Израиль – очень удобная страна для проб, потому что здесь вам без обиняков скажут, в чем вы хороши и в чем вы плохи. Только после этого стартапы выходят на глобальный рынок, и средст­ва получают от глобальных инвесторов. Для того чтобы мотивировать студентов, мы проводим в университете много различных конференций. Они способствуют созданию определенного сообщества, представители которого помогают и обучают друг друга.

Нас просят делиться опытом, поэтому мы начали создавать программы, по которым другие вузы могут строить такие же предпринимательские центры. Мы помогаем университетам в плане обучения, обмена опытом, но не делаем эту работу за них, не вмешиваемся в их стратегию и политику.

– Возможно, ваш опыт заинтересует и казахстанские вузы. Как вы считае­те, стартапером может быть только программист или в эту индустрию приходят представители разных профессий?

– У нас студенты факультетов театра, кино, философии и других становятся интересными стартаперами. Все думают, что стартап – это чисто технология. Но это финансовый термин. Стартап предполагает очень быстрый рост компании и ее доходов. Например, за три месяца штат сотрудников такой компании может вырасти от 3 человек до 100. И глава компании должен не просто найти этих 100 работников, но и уметь управлять ими. У него это в голове может не сразу уложиться.

У стартапа не обязательно должна быть глубокая технологическая база. Раньше считали, что стартапы – это только технологии, распространяющиеся через Интернет. Но уже достаточно компаний, доказавших обратное. Например, компания WeWork в Нью-Йорке начала создавать коворкинги – отдельные рабочие мес­та в офисах для фрилансеров, индивидуальных предпринимателей. И это стартап, потому что за два года компания открыла такие места в 70 точках мира. Стартап может развиваться, к примеру, и в сфере недвижимости, и еды. И какие-то инновационные подходы могут стать хорошим бизнесом. Но любой стране для успешного развития нужно много и предпринимателей, и стартаперов. Поэтому в стартапе изначально должно быть заложено глобальное видение, чтобы он мог вый­ти на стремительный рост.

– Но стартап связан и с большой долей риска…

– Естественно, риск велик. Ты вкладываешь деньги и не знаешь, «выстрелит» ли проект. Facebook создал много инвесторов, потому что на начальном этапе в него никто не верил. А он вдруг «выстрелил», и те, у кого был даже 1% акций Facebook, невероятно разбогатели и сами стали инвесторами. Но как вы узнаете, кто будет следующим Facebook? Это невозможно узнать. Можно только поверить в определенных молодых людей – не в идею – и вложить в этих людей. Идей всегда будет много. Но не каждый предприниматель сможет воплотить любую идею в жизнь. И тот, кто правильно и быстро ее осуществит, выиграет.

Я никогда не скажу, что у кого-то плохая идея, но найду того, кто заметит, что его идея, возможно, не сработает, и объяснит причины тому. Запуская акселерацион­ную программу, я могу сказать, что «вот эти ребята классные, прошли селекцию, а те чуть потише, но дадим им шанс». И вторые так выстреливают, а те, которые «классные», так быстро угасают, что я, как руководитель программы, никогда не уверена, что из кого выйдет. Помню, у одной девушки была сумасшедшая идея из инженерной отрасли, хотя она не была инженером. У меня оставалось одно место в программе, в которую я ее пригласила. На второй лекции наш адвокат, который читал лекцию, услышал о ее необычной идее и познакомил с другим студентом, обу­чающимся на инженера. К концу третьего месяца у них был прототип! Сейчас у них своя компания, работающая в Нью-Йорке. Я просто дала ей шанс. И таких примеров много. Никогда невозможно предугадать, кто, в каких условиях и как себя покажет. Надо просто давать людям шанс и поддерживать.

– Что бы вы посоветовали молодым людям, которые делают первые шаги в стартаперстве?

– Во-первых, много читать. Я всегда говорю стартаперам: «То, что вы не знаете, Google знает. Просто поищите в Googlе». Стартапер – это человек самообучающийся. А поскольку большинство учебных ресурсов находится в Googlе, важно знать английский язык.

Еще один совет – рассказывать про свою идею, не бояться, что ее украдут. Только в случае, если это патент, надо его официально оформить. Если вы не расскажете что делаете, то как вы сможете найти определенные связи?! Возможно, у вашего друга есть знакомый инвес­тор, которого заинтересует ваша идея.

Идей – море. Тот стартапер, который думает, что его идея уникальна, скорее всего, ошибается. Но если его идея действительно уникальна и никто ее не реализовывал, надо расспросить о причинах тому. Кстати, инвесторы чаще всего не вкладывают в идеи, не имеющие аналогов на рынках. Потому что там что-то останавливает, есть какая-то большая проблема с ее реализацией. Реальные инновации в технологиях выйдут, скорее всего, из университетов, поскольку там есть ресурсы проводить глубокие исследования.

– Начинающим стартаперам лучше ориентироваться на продажу своего проекта или на развитие из него компании?

– На мой взгляд, надо стремиться построить компанию. Иначе не вложить в него свою душу, не поднять до необходимого уровня. Надо очень сильно верить в него и строить. Но если создавать проект для продажи, то надо знать, кому продавать и соответственно как строить. В Израиле очень много стартапов продаются, на что зачастую толкают сами инвесторы, которые хотят больше заработать. Бывают случаи, что стартапер хотел продать, инвестор советует придержать, а потом они оба теряют. Есть разные случаи, никогда не знаешь заранее результата.

Стартап – это история лет на 10, не меньше. Если думать, что на 1–2 года, то это не сработает. Надо просто подготовиться к интенсивному длинному бегу. На пути будет много падений и взлетов. Но надо уметь справляться с трудностями. Потому что, когда ты падаешь, ты учишься. Как мы учимся ходить? Любой ребенок падает и встает. Мы изначально не боимся падать. Это нас потом так воспитывают, что мы боимся падать. Так же и стартап. Стартапер должен быть готов учиться правильно ходить. А если он не готов падать, то почему он вообще будет ходить?!

Многие говорят, что боятся провалов. Но, например, если к вам в магазин заходит покупатель и уходит, ничего не купив, то вы, как хозяин магазина, подумаете, что надо что-то поменять. Приходит следующий покупатель и приобретает товар. Вы понимаете, что ваш прием сработал. А в чем тут разница от стартапа?! Ну сказали вам, что ваш проект провалился с этим покупателем, так поменяйте его немного, придет другой инвестор и купит. Это то же самое.

Наши падения и провалы – часть каждодневной жизни. Если правильно это преподавать, преподносить, люди не будут бояться придумывать что-то новое, стремиться к изменениям, пробовать и дальше идти вперед.