Фото с сайта: cso-central.asia
Обвал курса рубля по отношению к доллару и евро повлечет за собой девальвацию валют государств постсоветского пространства. Причиной этого являются тесные торгово-экономические связи с Россией, сообщает Gazeta.ru
передает Kazpravda.kz
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Эксперты агентства Bloomberg считают, что девальвация может коснуться вслед за казахстанским тенге армянского драма. В 20014 году национальная валюта Армении подешевела на 15%, в то время как рубль обесценился на 46%.
В свою очередь, падение тенге может привести к девальвации нацвалют Таджикистана и Туркмении. В частности, таджикский сомони может стать дешевле на 10–20%. Bloomberg также предсказывает падение киргизского сома.
Девальвация в пределах 20% может затронуть риал Саудовской Аравии и нигерийскую найру. Причинами их возможного падения Bloomberg называет снижение мировых цен на нефть.