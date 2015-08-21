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Падение цены нефти WTI стало самым длительным с 1986 года
Цена нефти сорта WTI (West Texas Intermediate) в ходе торгов на Нью-Йоркской биржи упала на 2,76% до $40,18 за баррель. Негативная динамика сохраняется уже восьмую неделю подряд – самый длительный период с 1986 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Основное влияние на динамику цен на нефть оказывают избыточные запасы сырой нефти в США и сохраняющийся на рекордном уровне объем добычи в странах ОПЕК", – считает аналитик рынка нефти компании Global Risk Monitor Майкл Паулсен.

В то же время, по оценкам аналитиков Commerzbank, в период до 5 сентября страны ОПЕК, как ожидается, сократят ежесуточные поставки на мировой рынок на 420 тыс. баррелей. Однако, по их мнению, это связано, прежде всего, с сезонным снижением спроса на нефть в странах Азии, а не с добровольным снижением объемов добычи в ОПЕК.

На ситуацию на американском рынке серьезно скажется такой фактор, как процент загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас, по данным газеты The Wall Street Journal, они работают на 95% мощности, однако в период с конца августа по конец октября уровень загрузки обычно снижается на 4,8%, поскольку пик летнего спроса на бензин уже пройден.

"Учитывая нынешние объемы переработки сырой нефти, после снижения загрузки НПЗ объем забора нефти из хранилищ к концу октября сократится на 1,3 млн баррелей", – указывает издание.

Коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю – с 10 по 14 августа – на 2,62 млн баррелей до 456,2 млн баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 0,82 млн баррелей.

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