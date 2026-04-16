Граждан просят проявлять бдительность и не допускать ситуаций, способных привести к трагедии сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа

По словам представителя Генпрокуратуры Саяна Абденова, с ранним наступлением тёплого периода в стране фиксируются случаи выпадения малолетних детей из окон жилых домов.



Основной причиной является отсутствие должного контроля со стороны взрослых.

«Как показывает практика, в большинстве случаев дети остаются без присмотра даже на непродолжительное время, что приводит к трагическим последствиям. Особую опасность представляют открытые окна и наличие москитных сеток, создающих ложное ощущение безопасности. Следует помнить, что москитная сетка не рассчитана на нагрузку и не способна удержать ребёнка», – отметил он.

Несмотря на проводимую информационно-разъяснительную работу, подобные происшествия регистрируются ежегодно.



Государством приняты необходимые законодательные меры, направленные на профилактику таких случаев. Так, в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» застройщики обязаны обеспечивать окна замками и механизмами безопасности в новых жилых домах

Также согласно Закону «О жилищных отношениях» вопросы обеспечения безопасности для проживания собственников квартир отнесены к компетенции ОСИ (объединений собственников имущества), КСК (кооператива собственников квартир) и иных форм управления.



Но основной причиной остаётся человеческий фактор.



В этой связи Генпрокуратура обращает внимание родителей на необходимость соблюдения элементарных правил безопасности:



1) не оставлять малолетних детей без присмотра;

2) не размещать мебель вблизи окон;

3) устанавливать специальные блокираторы и ограничители на окна;

4) исключить возможность самостоятельного доступа ребёнка к окну.



За непринятие мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 МРП или ареста до 10 суток. Только за 3 месяца к ответственности по данной статье привлечено более 8 тыс. родителей и законных представителей.



Следует понимать, что именно родители несут первоочередную ответственность за жизнь и здоровье своих детей.

