​Падеж сайги: истина где-то рядом?

– Адилкасым Жакипбаевич, в Казахстане обитает самая многочисленная популяция сайгаков, которая в последние годы значительно возросла, и тут такая беда...

– К сожалению, это проблема не только сегодняшнего дня. Современная история Казахстана знает немало случаев массового падежа сайгаков: (1981 г. – 100 000 гол., 1984 г. – 250 000 гол., 1988 г. – 434 000 гол., 2010 г. – 11 920 гол., 2011 г. – 441, 2012 г. – 1 000, 2013 г. – 800 и 2015 г. – более 150 тыс. голов). При этом всегда на первый план выставляют один и тот же диагноз «Пастереллез». А неизвестная пока болезнь продолжает «косить» сайгачьи стада. В мае текущего года опустошительная эпизоотия вновь застала нас врасплох. И тут надо обратить внимание на то, что до сих пор в стране нет единого органа или центра, который бы проводил мониторинг территорий обитания сайги и профилактику инвазионных, инфекционных заболеваний реликтовых животных.

Если бы неудивительная способность сайгаков к быстрому воспроизводству стада, возможно, мы с вами не обсуждали бы эту тему вообще. Ведь на протяжении тысячелетий они сумели выжить, невзирая на всякие природные катаклизмы и своих естественных врагов, несмотря на массовые заболевания. Сайгаки сохранились за счет плодовитости (140–180 сайгачат на 100 маток), быстрого бега (70–80 км/;ч) и миграции на далекие расстояния в поисках корма и спасения от снежных зим, буранов и оттепелей. При благоприятных условиях стада этих диких животных удваиваются и утраиваются в течение двух-трех лет.

– Каковы основные версии массового падежа сайгаков нынешней весной?

– Их несколько и все разные. По версии РГП «Национальный референтный центр ветеринарии» Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ, основной причиной падежа сайгаков является пастереллез (геморрагическая септицемия). Этот же диагноз подтверждают ученые из России, хотя ранее они категорически это отрицали (из материалов интернета).

По данным исследований ученых из Западно-Казахстанского университета имени Жангир-хана, Актюбинского филиала Республиканской ветеринарной лаборатории, падеж сайгаков обусловлен клостиридиозом-инфекционной энтеротоксемией.

Активисты общественного движения «Антигептил» считают, что основной причиной массового падежа сайгаков является отравление ракетным топливом (гептил) и другими токсическими веществами, применяемыми при запуске ракет на военных полигонах и космических кораблей типа «Протон» (особенно при авариях этого «монстра»).

Академик Российской и Казахстанской академик наук, доктор биологических наук, профессор ЕНУ имени Гумилева М. Нурышев считает, что сайгаки пали от острой тимпании (вздутия живота), то есть переедания сочной травы по росе и после проливных дождей.

Полиэтиологическую причину падежа сайгаков выдвигают сотрудники НИИ проблем биобезопасности МОН РК. При исследовании биоматериалов от павших сайгаков в них находят возбудителей тейлериоза – T.annulata, пас­тереллеза, инфекционной энтеротоксемии, и в одном случае выделен антиген возбудителя оспы овец...

Как положительный факт необходимо отметить, что при исследованиях в лабораториях РГУ «Департамента экологии по Костанайской и Акмолинской области» не обнаружено превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по радиационному фону, по хлороорганическим (ХОС) и фосфороорганическим (ФОС) соединениям. Более того, в лаборатории РГП на ПВХ «КазНУ­ им. Аль-Фараби» МОН РК при исследованиях биопроб почвы, воды, воздуха и растений не обнаружено особо токсичное ракетное топливо гептил. Значит, опасения общественного движения «Антигептил» в отношении отравления окружающей среды ракетным топ­ливом и другими токсическими вещест­вами были безосновательны, то есть в массовой гибели сайгаков не прос­матривается роль окружающей среды.

– Вы участвовали в работе по выяв­лению причин массового падежа сайгаков в 2011 году в Западном Казахстане. К каким выводам тогда ­пришли?

– Еще в 2011 году при выполнении технического задания ПРООН/;ГЭФ по выяснению причин заболевания и падежа сайгаков в Западном Казахстане в 2010–2011 годах я установил, что при диагностике причин падежа сайгаков участвовали восемь лабораторий и институтов, но результаты исследований этих учреждений не совпадали. На основании анализа результатов исследований мной была выполнена работа на тему: «Ретрос­пективный анализ заболеваемости и падежа сайгаков в Западном Казахстане в мае 2010 г. и 2011 г.».

Рекомендации в данной работе расписаны на трех страницах в соответствующем отчете. Еще в то время было внесено предложение, что пастереллез не является основной первопричиной гибели Уральской популяции. Эта болезнь всегда выступает как секундарная (вторичная) инфекция, на фоне ослабления организма сайгаков от других причин: суровая, снежная зима, что приводит к снижению упитанности, вплоть до истощения и резистентности организма сайгаков; поражение сайгаков различными гельминтозами (цестодами, трематодами, нематодами, акантоцефалами); поражение сайгаков пироплазмидозами, особенно опасен тейлериоз.

Если говорить вкратце, то я предлагал запрограммировать следующие мероприятия:

Мониторинг: загрязненности мест обитания сайги отходами промышленных предприятий, природно-климатических условий, травостоя, заклещеваннос­ти территорий «родильных домов», водопоя (особенно весной – во время нападения клещей, зараженных тейлериями), гельминтофауны сайгаков;

– дезинфекция, вспашка и посев трав (житняк, изень, полынь и др.) на местах массового падежа сайгаков (заброшенные поля);

– для профилактики массового падежа сайгаков во время джутов (трудных и суровых зим) желательно, исходя из численности сайгаков трех популяций, заготавливать сено из расчета по 2 килограмма на одну голову (на месяц – 2 x 30 = 60 кг/;гол.).

– Выйти с ходатайством в Правительство, Министерство сельского хозяйства и МООС об открытии отдела мониторинга и диагностики болезней диких животных в областных филиалах РГКП «Республиканская ветеринарная лаборатория» в городах Уральске, Актобе, Атырау, Костанае, Кызылорде, а по Каспийскому тюленю – в городах Актау, Атырау.

– При Комитете лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК создать постоянно действующий центр по вопросам мониторинга дикой фауны, профилактики и диагностики заболеваний сайгаков. В работу центра приглашать на договорных началах опытных специалистов сельского хозяйства – эпизоотологов, патологоа­натомов, токсикологов, паразитологов, радиобиологов, ботаников и зоологов.

– К вашим рекомендациям не прислушались?

– Выходит, что так. Более того, после массового падежа сайгаков в Западном Казахстане НИИ проблем биобезопаснос­ти Министерства образования и науки РК в 2011 году выиграл тендер (заказчик МОН РК) на сумму 332 миллиона тенге и провел в 2012–2014 годах большой объем работы по вопросам мониторинга и профилактики инфекционных болезней сайгаков. Научная работа по данной тематике была завершена, и результаты работ обобщены в виде отчета в двух томах. По информации руководителя НИИ ПББ профессора Сансызбая А., в 2014 году создана уникальная опытная серия вакцины против пастереллеза сайгаков, а также разработана методика вакцинации сайгаков – кормление животных пучками сена, обработанными вакциной?! Разве это научный подход?

В ходе выполнения научной работы в 2012–2014 годах НИИ ПББ не смог раскрыть тайну падежа сайгаков. В Кос­танайской области, в Амангельдинском районе, в 2012 году пало около 1 000 сайгаков, в Акмолинской области на побережье озера Тенгиз в сентябре 2013 году пали 800 сайгаков. Результаты научных исследований по вопросам мониторинга и профилактики инфекционных болезней сайгаков не дали желаемого результата. За 15–20 дней в мае 2015 года в Тургайской степи пало около 150 тысяч сайгаков. С учетом молодняка и неродившегося приплода (98% павших сайгаков – матки) эту цифру можно смело удвоить. Значит, мы недосчитались около 300 тысяч сайгаков. Причины заболевания и массового падежа диких животных неизвестны. Получается, что 332 миллио­на тенге просто выброшены на ветер.

– Но ведь недавно на республиканском совещании по вопросам профилактики падежа сайгаков МОН РК вновь запросила почти такую же сумму на новые исследования. Вы поднимали эти вопросы?

– Я спрашивал представителей НИИ ПББ вопрос, куда делись прежние миллионы и на что им новые ассигнования? Они просят у Правительства почти 700 миллионов тенге на два года. В условиях нынешнего мирового финансового кризиса это большое расточительство, на мой взгляд. Насколько понял, депутаты Парламента РК, которые присутствовали на том совещании, тоже придерживаются такого мнения.

В НИИ ПББ возлагают надежды на результаты исследований зарубежных лабораторий. Между тем почему в Казахстане не практикуется внедрение международных стандартов типа «Ринг тест»? Биоматериалы от павших животных или другие биопробы передаются для исследований трем независимым лабораториям, и при совпадении результатов всех трех лабораторий считается, что истина достигнута и результаты достоверны. При спорных результатах проводить повторные исследования. Это у нас никогда не проводится, никто этим не занимается.

– Адилкасым Жикипбаевич, хотелось бы услышать вашу версию массовой гибели сайгаков.

– В раскрытии причин гибели сайгаков в мае 2015 году, да не только в этом году, надо логически расположить в определенной последовательности инвазийонно-инфекционную патологию и раскрыть весь патогенез развития эпизоотии, что привело к массовому падежу сайгаков (пало 146 164 самки, 2 656 самцов и, по всей вероятности, более 200 000 приплода, средняя плодовитость 140 детенышей на 100 маток).

Это может продолжаться до полного исчезновения реликтовых животных. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Необходимо в срочном порядке прервать эпизоотическую цепь: донор – переносчик – рецепиент.

Донором являются сайгаки паразитоносители, переболевшие тейлериозом животные. У них нестерильный иммунитет, в организме наряду с иммунными антителами имеется возбудитель тейлериоза. От этих сайгаков паразитоносителей заражаются клещи и их личинки, которые являются переносчиками и резервуаром тейлериоза. При повторном укусе инвазированными клещами здоровых неиммуных сайгаков происходит возникновение болезни, и тейлерии начинают бурно размножаться.

На фоне патологии в организме сайгаков отмечается резкое снижение резис­тентности и бурное развитие секундарной инфекции (пастерелл и клостридий – они постоянные обитатели организма здоровых сайгаков).

Тейлериоз, осложненный секундарной (вторичной) бактериальной инфекцией, в конечном итоге приводит к массовому падежу самок сайгаков. Новорожденный или еще не родившийся приплод вертикально (внутриутробно) заражается тейлериозом от больных матерей, здесь немаловажную роль играют и вторичные бактериальные инфекции.

Падеж сайгаков-рогачей (самки без рогов) составил 2% (2 656 голов) от общего количества павших животных (148 800 голов).

По всей вероятности, рогачи заразились тейлериозом на месте массового падежа самок. Здесь основную роль в заражении инвазией и инфекцией сыграли гнусы – кровососущие насекомые (комары, слепни, мошка и др.). Кроме тейлериоза, при ранней весенней активизации и укусе сайгаков-самок клещами в организме животных развивается паралич клещевой – еще мало изученное заболевание.

Паралич клещевой – острая паразитарная болезнь, возникающая в результате отравления животных токсином, выделяе­мым клещами во время их питания кровью хозяина (животного). Известная во многих странах: в СССР – в республиках Средней Азии, Казахстане, на Кавказе.

Болезнь вызывают разные виды иксодовых и аргосовых клещей. Болеют овцы, козы, крупный рогатый скот, собаки, свиньи, лошади и другие животные. Первые случаи заболевания параличом клещевым появляются вскоре пос­ле пребывания животных на пастибищах, зараженных клещами. Параличи и смерть животных наступают обычно на 4–10-е сутки с момента прикрепления самок иксодовых клещей и на 20–30-е сутки после нападения личинок аргасовых клещей. Продолжительность эпизоо­тии 10–12 суток. Смерть животного при явлениях паралича наступает на 3–5-е сутки после появления первых признаков болезни.

Профилактика и меры борьбы нап­равлены на проведение мероприятий по борьбе с клещами и предохранение животных от нападения клещей, а также на периодическую дезакаризацию пас­тибищ и скотопомещений! До сих пор нами не выяснены окончательные причины гибели сайгаков, а значит, и не разработаны профилактические мероприятия по недопущению следующих случаев заболевания и падежа сайгаков.

А ведь параличный клещевой синдром и тейлериоз могут повториться.

Таким образом, на основании разрозненных данных исследований девяти учреждений можно выстроить логическую схему развития эпизоотии среди сайгаков в Тургайской степи и определить истинную причину массового заболевания и падежа сайгаков в мае 2015 года, а затем разработать и принять соответствую­щие меры по профилактике подобных эпизоотии в дикой природе.

– Что нужно предпринять, чтобы трагедия не повторилась вновь?

– Для профилактики заболеваний и падежа сайгаков от инвазий и недопущения осложнений вторичной бакте­риальной инфекцией, приводящей к опустошительной эпизоотии, необходимо разработать план противопаразитарных мероп­риятий по дезакаризации заклещеванных пастбищ, дератизации и дезинсекции путей миграции и мест «родильных домов» сайгаков.

Для разработки научно-обоснованного плана профилактических мероп­риятий по охране здоровья реликтовых животных необходимо в срочном порядке объявить тендер на тему: «Мониторинг и профилактика инвазионных болезней сайгаков в Республике Казахстан». Для этого достаточно выделить около 30 миллионов тенге с условием выполнения данной работы в течение не более 2–3 месяцев.

Выполнение противоинвазионных (противоклещевых) профилактических мероприятий возложить на ветеринарные противоэпизоотические организации Кызылординской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской областей. Для профилактики заболеваний сайгаков Уральской и Мангистауской популяций – противоэпизоотические организации Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей.

В целях мониторинга территорий обитания сайги и профилактики инвазионных, инфекционных заболеваний реликтовых животных, необходимо создать на базе РГП «Национальный референтный центр ветеринарии» лабораторию «Болезни диких животных и птиц».