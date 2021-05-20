Общество
Пакет наркотиков пытался проглотить при задержании житель Уральска
В Уральске во время задержания полицейскими мужчина пытался проглотить пакет наркотиков, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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Как сообщается, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка остановили автомашину Skoda Octavia, в салоне которой находилось двое мужчин.
Когда полицейские попросили их выйти из машины, один из них выхватил пакет с белым кристаллическим порошком и попытался высыпать его к себе в рот. Однако, полицейские успели помешать.
Помимо пакетиков с белым кристаллическим веществом у задержанных изъято незарегистрированное травматическое оружие, отмечается в информации.
Водитель, перевозивший молодых людей, оказался таксистом. По его словам, он не знал, что именно перевозят нанявшие его молодые люди.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по 296 УК РК "Незаконное обращение с наркосодержащими препаратами". Назначены экспертизы.