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Международное сотрудничество , Правительство , Экономика

Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин встретился с правительственной делегацией Исламской Республики Пакистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Как отметил на встрече глава Минторговли Казахстана, в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между странами. За этот период были налажены тесные дружеские и экономические связи. Создана и действует Совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Казахстан и Пакистан имеют стратегическое географическое расположение в Южной Азии. Поэтому расширение торгового и транспортного взаимодействия является перспективной задачей для двух стран.

«Особую значимость для нас имеет инициатива заключения Соглашения по транзиту торговли, так как именно транспортная сфера остается «слабым местом» во взаимной торговле», — сообщил в ходе встречи Серик Жумангарин.

В свою очередь, бизнес Пакистана заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой, банковской сферах, сельском хозяйстве и других. 

«Наши потребности в энергоресурсах ежегодно растут. Рынок Пакистана очень емкий, население страны составляет свыше 200 млн человек. У нас нет полезных ископаемых, но есть выгодное транспортное сообщение, железнодорожная инфраструктура», — сказал федеральный министр промышленности и производства ИРП Сайед Муртаза Махмуд.

В дополнение пакистанская сторона озвучила готовность предоставить Казахстану выход к морю и на рынки стран Персидского залива через порт Гвадар.

На встрече стороны также обозначили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности, транзита газа с использованием мощностей газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ).

В завершение участники договорились детально обсудить затронутые вопросы на 11-м заседании Совместной межправительственной комиссии, которое пройдет в декабре текущего года в городе Исламабаде.  

По итогам 2021 года объем двусторонней торговли составил $95,1 млн, увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Товарооборот между Казахстаном и Пакистаном за 9 месяцев 2022 года вырос на 17,9% по отношению к периоду 2021 года и достиг $57,0 млн.

 

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