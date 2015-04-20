Пакистанец сжег жену за самовольный выход из дома

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В Пакистане по подозрениям в "убийстве во имя чести" арестовали Мохаммеда Сиддика (Muhammad Siddique), который вместе с отцом поджег свою жену, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Как пишет Agence France-Presse, поводом для такого поступка стало то, что 25-летняя Шабана Биби (Shabana Bibi) вышла из дома на улицу без разрешения мужа.
Муж выяснил, что Шабана, состоявшая с ним браке на протяжении трех лет, самовольно отправилась в гости к своей сестре. После ее возвращения Сиддик с отцом избили ее, облили бензином и подожгли. От полученных ожогов 80% поверхности тела женщина скончалась.
Инцидент произошел в округе Музафаргарх в провинции Пенджаб. Брат погибшей рассказал, что она и ранее подвергалась насилию со стороны супруга, обвинявшего Шабану в том, что у них нет детей.
Шеф полции округа Рай Замир-уль-Хак (Rai Zameer-ul-Haq) сообщил, что обоим арестованным предъявлены обвинения в убийстве. Кроме того, они обвинены в терроризме (обвиняемым в аналогичных преступлениях вменяют эту статью, поскольку обвинения в терроризме позволяют ускорить и упростить процесс следствия и передачи дела в суд).
"Убийства во имя чести" нередки в Пакистане. Так, в ноябре прошлого года суд приговорил к смертной казни четверых мужчин, учинивших расправу над своей родственницей, которая вышла замуж против воли семьи.
По данным Aurat Foundation, который занимается защитой прав женщин в Пакистане, в результате подобных нападений, совершенных членами семьи, с 2008 года в стране погибли более трех тысяч женщин.
Как пишет Agence France-Presse, поводом для такого поступка стало то, что 25-летняя Шабана Биби (Shabana Bibi) вышла из дома на улицу без разрешения мужа.
Муж выяснил, что Шабана, состоявшая с ним браке на протяжении трех лет, самовольно отправилась в гости к своей сестре. После ее возвращения Сиддик с отцом избили ее, облили бензином и подожгли. От полученных ожогов 80% поверхности тела женщина скончалась.
Инцидент произошел в округе Музафаргарх в провинции Пенджаб. Брат погибшей рассказал, что она и ранее подвергалась насилию со стороны супруга, обвинявшего Шабану в том, что у них нет детей.
Шеф полции округа Рай Замир-уль-Хак (Rai Zameer-ul-Haq) сообщил, что обоим арестованным предъявлены обвинения в убийстве. Кроме того, они обвинены в терроризме (обвиняемым в аналогичных преступлениях вменяют эту статью, поскольку обвинения в терроризме позволяют ускорить и упростить процесс следствия и передачи дела в суд).
"Убийства во имя чести" нередки в Пакистане. Так, в ноябре прошлого года суд приговорил к смертной казни четверых мужчин, учинивших расправу над своей родственницей, которая вышла замуж против воли семьи.
По данным Aurat Foundation, который занимается защитой прав женщин в Пакистане, в результате подобных нападений, совершенных членами семьи, с 2008 года в стране погибли более трех тысяч женщин.