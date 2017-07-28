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Пакистанский премьер после решения Верховного суда ушел в отставку
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф ушел в отставку. Об этом проинформировал офис главы правительства республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Как сообщили в канцелярии премьера, он ушел в отставку, несмотря на "серьезные претензии" к судебному процессу.

Напомним, сегодня, 28 июля, Верховный суд Пакистана принял решение отстранить политика от власти по итогам расследования скандала с "панамским досье" и начать против него уголовное дело. Кроме того, Шарифу пожизненно запретили заниматься политической деятельностью.

Суд также зарегистрировал дела о коррупции не только против Шарифа, но и в отношении членов его семьи. В их числе дочь главы правительства Марьям Шариф и двое его сыновей. Вердикт, в котором указано, что Шариф не смог доказать свою невиновность, вынесли пять членов Верховного суда.

В материалах Международного консорциума журналистских расследований, обнародованных 3 апреля прошлого года, утверждается, что более 200 пакистанских граждан владели офшорными компаниями. Среди них – два сына премьера (Хусейн и Хасан) и его дочь Марьям, а также родственники двух жен брата Шахбаза Шарифа – брата Наваза Шарифа и главного министра провинции Пенджаб.

Наваз Шариф четырежды занимал пост премьер-министра Пакистана. Он возглавлял правительство с ноября 1990-го по апрель 1993 года, с мая по июль 1993-го, с февраля 1997-го по октябрь 1999-го и с июля 2013-го по настоящее время.

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