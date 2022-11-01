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Пал рекорд Формулы-1!

Дмитрий Норкин

Нидерландец Макс Ферстаппен превзошел результаты знаменитых немцев Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера.

В Мексике на автодроме имени братьев Родригес завершился 20-й этап Гран-при Формулы-1, где очередную победу одержал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишную черту пересек гонщик немецкого автогиганта «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон. А тройку сильнейших замкнул еще один представитель австрийской команды и партнер Ферстаппена – мексиканец Серхио Перес.

Стоит отметить, что двукратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, в ночь с воскресенья на понедельник выиграв гонку Гран-при Мексики, установил еще и новый рекорд по числу побед за сезон: она стала для него 14-й в нынешнем чемпионате. Таким образом, голландец превзошел достижения немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, имевших по 13 побед. Напомним, Шумахер установил свой рекорд в 2004 году, на тот момент выступая за итальянский «Феррари», а Феттель повторил рекорд в ­2013-м, будучи пилотом «Ред Булл».

В общем зачете с 416 очками лидирует Макс Ферстаппен, а за ним идет Серхио Перес, у которого лишь 280 баллов. В пятерку лучших пилотов также входят: монегаск Шарль Леклер (275 очков), а также британцы Джордж Расселл (231) и Льюис Хэмилтон (216).

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» (696 очков), далее следуют «Феррари» (487), «Мерседес» (447), французский «Альпин» (153), британский «МакЛарен» (146), швейцарская «Альфа Ромео» (53), британский «Астон Мартин» (49), «Хаас» из США (36), итальянская «Скудерия АльфаТаури» (35) и замыкает десятку британский «Уильямс» (8 очков).

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