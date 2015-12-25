​Пальчики оближешь!

фото пресс-службы акимата Алматинской области

…Банкетный зал одного из талдыкорганских ресторанов наполнился волшебными ароматами. Здесь под занавес уходящего года состоялось самое вкусное и аппетитное состязание, собравшее более двух десятков участников. Все они – победители районных и городских отборочных туров по кулинарному мастерству. На суд компетентного жюри повара представили около 500(!) блюд казахской, русской, уйгурской, татарской, европейской и японской кухни. Столы ломились от яств, поражая разнообразием мясных деликатесов, салатов, морепродуктов и кондитерских изделий.

Как отметил эксперт-ресторатор Серикхан Адильханов, проводимый в Алматинской области фестиваль вкусной еды стал хорошей традицией. «Ақ дастархан» – не просто конкурс, а площадка для повышения квалификации шеф-поваров, демонстрация изысканных фирменных блюд, часть которых приготавливается по многовековым рецептам. По словам С. Адильханова, в кухне, как в зеркале, отражается душа народа, его история, обычаи и традиции. Мэтры кулинарного дела точно знают, чем удивить избалованную публику.

Так, в ходе нынешнего конкурса каждый его участник постарался внес­ти свою изюминку в презентуемые блюда. Кто-то сделал ассорти из рыбы и овощей, украшением других столов стали экзотические «цветы» и «животные», выполненные из фруктов. Выбрать лучшее творение поварского искусства было нелегко. Наряду с качеством пищи, богатством ингредиентов и профессиональными навыками работников общепита судьи оценивали их приверженность принципам здорового питания.

Попробовав на вкус представленные на конкурс шедевры, гурманы-дегустаторы из экспертной комиссии присудили Гран-при ресторанному комплексу Khama Park из Карасайского района. Лучшим кулинаром года признали повара талдыкорганского ресторана «Кишлак», в отдельных номинациях отличились кондитерские цеха Енбекшиказахского и Талгарского районов, города Уштобе. За проявленные фантазию и мастерство победители и призеры удостоились дипломов, памятных сувениров и денежных премий.