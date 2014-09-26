Палеонтологи обнаружили древнее яйцо акулы

В мире
Марат Манаспаев
Историческая находка располагалась в раковине из кожи, и крепилась усиками к камням, сообщает Росбалт. Ученые пояснили, что именно таким образом откладывали яйца древнейшие виды акул, хотя и сейчас, по словам экспертов, свыше 40% акул и водных хищников используют именно такой способ откладки яиц.

Интересная палеонтологическая находка была обнаружена в районе Донкастера, передает портал Planet Today. В особенности заинтересовал ученых тот факт, что такого рода яйца, как правило, имеют достаточно мягкую структуру, и окаменение им собственно не свойственно. Ученые также кроме обнаруженного древнейшего яйца, нашли в этом районе еще останки моллюсков, а также членистоногих. На данный момент все найденное палеонтологами направлено в музей Донкастера для дальнейшего изучения.

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