Палеонтологи обнаружили древнее яйцо акулы

Историческая находка располагалась в раковине из кожи, и крепилась усиками к камням, сообщает Росбалт
. Ученые пояснили, что именно таким образом откладывали
яйца древнейшие виды акул, хотя и сейчас, по словам экспертов, свыше 40%
акул и водных хищников используют именно такой способ откладки яиц.
Интересная палеонтологическая находка была обнаружена в районе Донкастера, передает портал Planet Today.
В особенности заинтересовал ученых тот факт, что такого рода яйца, как
правило, имеют достаточно мягкую структуру, и окаменение им собственно
не свойственно.
Ученые также кроме обнаруженного древнейшего яйца, нашли в этом
районе еще останки моллюсков, а также членистоногих. На данный момент
все найденное палеонтологами направлено в музей Донкастера для
дальнейшего изучения.