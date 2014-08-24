Палестинские радикалы выпустили с юга Ливана ракету в сторону Израиля

Как передал телеканал "Аль-Маядин", она разорвалась к востоку от города Акко. По данным израильских источников, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщает ИТАР-ТАСС.

На севере Израиля был поднят сигнал воздушной тревоги. Поступили сведения об ответных обстрелах израильской артиллерией территории Ливана.

Информагентство "Аль-Ватания" сообщило, что ливанские жандармы блокировали район между селениями Тейр-Харфа и Альма-эш-Шааб, откуда был сделан залп, и ведут поиск боевиков и ракетной установки.

В секторе Газа представитель "Бригад Изэддина аль-Кассама" (вооруженного крыла исламского движения ХАМАС) упомянул в своем коммюнике, что с ливанской территории была запущена ракета по Израилю.

Ливанский военный источник, в свою очередь, сообщил, что израильский беспилотный аппарат вошел в субботу в воздушное пространство страны и кружит над южными районами.