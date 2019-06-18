Палитра казахстанского Алтая

«Казахстанская правда» уже писала об уникальном проекте «Арт Заман», инициированном в рамках программы «Рухани жаңғыру» («Пленэр в сердце Алтая», 6 июня 2019 года). Напомним: по предложению акима Восточного Казахстана Даниала Ахметова в регионе собрались 20 художников из Казахстана, а также 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы провести пленэр в знаменитом своей природой Катон-Карагайском районе.
Мастерам в распоряжение предоставили санаторий «Рахмановские ключи», расположенный в Прибелушье – самом сердце Алтая. В течение недели они, вдохновляясь горными ландшафтами, могли творить: делать этюды, эскизы, продумывать сюжеты будущих монументальных полотен. И конечно, они могли наслаждаться общением, обмениваться мнениями, делиться замыслами.
По словам летописца пленэра, восточноказахстанского журналиста Андрея Кратенко, каждый из участников этой творческой поездки оказался яркой, интересной личностью. Каждый смог раскрыть свой талант во время работы над горными пейзажами. Художники мужественно поднимались в поиске лучшего вида на царицу Алтая – легендарную гору Белуху. Несмотря на пронизывающий ветер и холод, в варежках, сделанных тут же на месте из носков, часами писали ландшафты.
– Работы рождались прямо на глазах, – поделился впечатлениями журналист. – У нас была экскурсия на место археологических раскопок возле села Берель. И только одна художница Антонина Федорова взяла с собой этюдник. Все торопились, надо было ехать, потому что программа насыщенная. И Тоня буквально за 10–15 минут набросала вид на Берельскую долину. Момунбек Акматкулов из Кыргызстана как-то сел с красками возле дорожки и, пока все ходили мимо, сделал этюд с мечетью «Аль-Кудду».
Наблюдать за творчеством мастеров, по словам Андрея Кратенко, было сплошным удовольствием. Они работали на эмоциональном подъеме, быстро, вдохновенно. Оттого, на его взгляд, каждый вернулся с пленэра с шедеврами.
На художницу Марину Хачатурову, приехавшую из Грузии, впечатление произвела мощная природа края. В своих работах она отразила изменчивость погоды и красок дня, бег облаков. Однажды, когда группа художников после этюдов спускалась с перевала, налетела туча. У представительницы Нур-Султана Людмилы Айтуаровой холст со свежими красками попал под дождь и град. В итоге, как заметила Марина, получился интересный эффект.
– Сам захочешь так сделать – не сделаешь, – с улыбкой заметила мастер. – Природа творит чудеса. Она вмешалась и украсила картину.
Молодой живописец из Риддера Антонина Федорова, по ее признанию, впервые получила опыт работы в условиях экстрима на горных вершинах.
– Я очень благодарна организаторам, – заметила она. – Немногим удается посмотреть вот так на Белуху. Мы встретили удивительный мир растений и животных, который больше нигде не увидишь, Например, нам попался карликовый папоротник красного цвета и дикий ирис, но не синий, а белый. Цветок-альбинос. В горах пасутся лошади, почти полудикие.
По общему признанию мастеров, пленэр стал для них глотком свежего воздуха. В кругу единомышленников, в разговорах о настоящем и будущем изобразительного искусства родилась та неуловимая атмосфера, которая окрыляет.
– Это была учеба не напрямую, когда ты перенимаешь технические приемы, а скорее подзарядка вдохновением, – поделилась Тоня. – Все художники разные, но все классные. И у каждого свой неповторимый взгляд. В прошлом году первый пленэр был организован в Уланском районе, и после него все, кто участвовал, говорили, что были на творческом подъеме.
Как отметили в областном музее искусств, поездка для художников из разных стран состоялась благодаря реализации программы «Рухани жаңғыру». Живописцы смогли ознакомиться с традицией и культурой Восточного Казахстана. Увидеть людей, природу, почувствовать гостеприимство края. Все участники пленэра высказали благодарность главе Восточного Казахстана за организацию на самом высоком уровне и пожелали сделать такие творческие слеты доброй традицией.
По итогам поездки на Рахмановские ключи живописцы передали для государственных коллекций области минимум по 4 своих работы. На днях в музее искусств устькаменогорцы и гости города смогли увидеть «рахмановские» этюды и приготовленные в подарок картины на открывшейся выставке «Палитра Великой степи».
– Мы второй год проводим пленэр, – отметил на вернисаже аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов. – Приятно, что приезжают художники из многих стран, и мы сделаем все, чтобы это начинание получило дальнейшее развитие. Это прекрасная возможность ознакомить других с нашей землей, дать представление о наших традициях, о том, чем живет современный Казахстан. Художники наделены даром видеть мир иначе. Они умеют в образах передавать свое понимание счастья, понимание радости жизни.
Как заверил глава региона, в следующем году пленэр в Восточном Казахстане станет еще масштабнее и продолжительнее по времени. В свою очередь художники организовали в центре города в парке «Жастар» мастер-классы под открытым небом. В течение нескольких часов они делились с начинающими живописцами профессиональным опытом и секретами изобразительного искусства.