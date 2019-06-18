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Палитра казахстанского Алтая

Галина Устинова

«Казахстанская правда» уже писала об уникальном проекте «Арт Заман», инициированном в рамках программы «Рухани жаңғыру» («Пленэр в сердце Алтая», 6 июня 2019 года). Напомним: по предложению акима Восточного Казахстана Даниала Ахметова в регионе собрались 20 художников из Казахстана, а также 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы провести пленэр в знаменитом своей природой Катон-Карагайском районе.

Мастерам в распоряжение предоставили санаторий «Рахмановские ключи», расположенный в Прибелушье – самом сердце Алтая. В течение недели они, вдохновляясь горными ландшафтами, могли творить: делать этюды, эскизы, продумывать сюжеты будущих монументальных полотен. И конечно, они могли наслаждаться общением, обмениваться мнениями, делиться замыслами.

По словам летописца пленэра, восточноказахстанского журналиста Андрея Кратенко, каждый из участников этой творчес­кой поездки оказался яркой, интерес­ной личностью. Каждый смог раскрыть свой талант во время работы над горными пейзажами. Художники мужественно поднимались в поиске лучшего вида на царицу Алтая – легендарную гору Белуху. Несмотря на пронизывающий ветер и холод, в варежках, сделанных тут же на месте из носков, часами писали ландшафты.

– Работы рождались прямо на глазах, – поделился впечатлениями журналист. – У нас была экскурсия на место археологических раскопок возле села Берель. И только одна художница Антонина Федорова взяла с собой этюдник. Все торопились, надо было ехать, потому что программа насыщенная. И Тоня буквально за 10–15 минут набросала вид на Берельскую долину. Момунбек Акматкулов из Кыргызстана как-то сел с красками возле дорожки и, пока все ходили мимо, сделал этюд с мечетью «Аль-Кудду».

Наблюдать за творчеством мастеров, по словам Андрея Кратенко, было сплошным удовольствием. Они работали на эмоциональном подъеме, быст­ро, вдохновенно. Оттого, на его взгляд, каждый вернулся с пленэра с шедеврами.

На художницу Марину Хачатурову, приехавшую из Грузии, впечатление произвела мощная природа края. В своих работах она отразила изменчивость погоды и красок дня, бег облаков. Однажды, когда группа художников после этюдов спускалась с перевала, налетела туча. У представительницы Нур-Султана Людмилы Айтуаровой холст со свежими красками попал под дождь и град. В итоге, как заметила Марина, получился интересный эффект.

– Сам захочешь так сделать – не сделаешь, – с улыбкой заметила мастер. – Природа творит чудеса. Она вмешалась и украсила картину.

Молодой живописец из Риддера Антонина Федорова, по ее приз­нанию, впервые получила опыт работы в условиях экстрима на горных вершинах.

– Я очень благодарна организаторам, – заметила она. – Немно­гим удается посмотреть вот так на Белуху. Мы встретили удивительный мир растений и животных, который больше нигде не увидишь, Например, нам попался карликовый папоротник красного цвета и дикий ирис, но не синий, а белый. Цветок-альбинос. В горах пасутся лошади, почти полудикие.

По общему признанию мастеров, пленэр стал для них глотком свежего воздуха. В кругу единомышленников, в разговорах о настоящем и будущем изобразительного искусства родилась та неуловимая атмосфера, которая окрыляет.

– Это была учеба не напрямую, когда ты перенимаешь техничес­кие приемы, а скорее подзарядка вдохновением, – поделилась Тоня. – Все художники разные, но все классные. И у каждого свой неповторимый взгляд. В прошлом году первый пленэр был организован в Уланском районе, и после него все, кто участвовал, говорили, что были на творчес­ком подъеме.

Как отметили в областном музее искусств, поездка для художников из разных стран сос­тоялась благодаря реализации программы «Рухани жаңғыру». Живописцы смогли ознакомиться с традицией и культурой Восточного Казахстана. Увидеть людей, природу, почувствовать гостеприимство края. Все участники пленэра высказали благодарность главе Восточного Казахстана за организацию на самом высоком уровне и пожелали сделать такие творческие слеты доброй традицией.

По итогам поездки на Рахмановские ключи живописцы передали для государственных коллекций области минимум по 4 своих работы. На днях в музее искусств устькаменогорцы и гости города смогли увидеть «рахмановские» этюды и приготовленные в подарок картины на открывшейся выставке «Палитра Великой степи».

– Мы второй год проводим пленэр, – отметил на вернисаже аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов. – Приятно, что приезжают художники из многих стран, и мы сделаем все, чтобы это начинание получило дальнейшее развитие. Это прекрасная возможность ознакомить других с нашей землей, дать представление о наших традициях, о том, чем живет современный Казахстан. Художники наделены даром видеть мир иначе. Они умеют в образах передавать свое понимание счастья, понимание радости жизни.

Как заверил глава региона, в следующем году пленэр в Восточном Казахстане станет еще масштабнее и продолжительнее по времени. В свою очередь художники организовали в центре города в парке «Жастар» мастер-классы под открытым небом. В течение нескольких часов они делились с начинающими живописцами профессиональным опытом и секретами изобразительного искусства.

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