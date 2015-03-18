Палитра культурного многообразия Свежий выпуск 751 Зарина НОКРАБЕКОВА

В работе конференции приняли участие заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев, заместитель Председателя АНК, заведующий Секретариатом ассамблеи Ералы Тугжанов, заместитель Председателя АНК Анатолий Башмаков, депутаты, ученые, представители интеллигенции.

– Казахстан стал примером для многих. В нашей стране нет конфликтов, войн, и именно единство и стабильность стали фактором успеха, экономического развития, – сказал выступивший с приветственным словом Б. Сапарбаев.

Заместитель Премьер-Министра также отметил, что 20-летняя история АНК показала роль и значение этого института в общественной жизни Казахстана. Это позволило не только сохранить мир и стабильность, но и создать условия для развития культуры, языка всех этносов, проживающих в Казахстане. Эксперты, политологи разных стран изучают историю создания ассамблеи, пытаются понять феномен единственной в своем роде структуры. В мире не так много государств, где успешно действуют театры на шести языках, выходят издания на 15 языках, а 17-миллионный народ из более чем ста этносов живет в согласии и дружбе.

С симфоническим оркестром, в котором представлены музыкальные инструменты с разной тональностью звучания, но дарящие при умелом дирижировании державный, потрясающий звук сравнил АНК Анатолий Башмаков.

Интересными размышлениями о культурном коде народа Казахстана в своем выступлении поделился директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Уалихан Калижанов.

– Казахстан – это не только богатые залежи нефти, газа и других полезных ископаемых. Казахстан – это духовно богатые люди, и именно духовность помогает жить в дружбе и согласии в границах одного государства представителям разных этносов. Благодаря выверенной политике межнационального согласия, толерантности и уважения культур в нашей стране казахская литература и национальные литературы других народов развиваются в русле общечеловеческих ценностей, – подчеркнул ученый.

В ходе конференции были презентованы книги, подготовленные Институтом литературы и искусства им. М. Ауэзова в рамках юбилея АНК. Институт провел глубокие исследования фольклора, литературы и искусства проживающих в Казахстане этносов. Их результатом стали впервые изданные коллективные монографии, в числе которых «Общечеловеческие ценности в современной литературе», «Литература народа Казахстана», «Музыкальное искусство народа Казахстана», «Культурный полилог:изобразительное искусство диаспор Казахстана», «Современный фольклор Казахстана», «Сценическое искусство народа Казахстана» и другие. Издания будут востребованы не только специалистами – искусствоведами, филологами, историками, но и всеми, кого интересует яркая палитра культурного многообразия Казахстана.

