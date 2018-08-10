Свежий выпуск
​Паломничество с соблюдением правил
Елена Брусиловская, Алматы

Об этом шел разговор на заседании «круг­лого стола» в Республиканском научно-практическом центре санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.

Ежегодно в Саудовскую Аравию стекаются миллионы паломников со всего света. Поэтому каждому государству ежегодно выделяются для этого квоты – принять всех сразу просто не представляется возможным. Например, для Казахстана Саудовская Аравия выделила квоту на 3 000 человек. В общей сложности в нынешнем году власти Саудовской Аравии ожидают более 2 млн паломников. Для сравнения: в прошлом году хадж совершили 2,3 млн мусульман.

Но хадж имеет еще одну ипос­тась, медицинскую, ведь в регионе, где он совершается, остается напряженной эпидемическая ситуация по ряду опасных инфекций. Кроме того, сама обстановка совершения хаджа – сильная жара и огромное скопление людей – предъявляют свои требования к состоянию здоровья.

Не случайно, как сообщила в ходе «круглого стола» начальник управления мониторинга вакциноуправляемых инфекций и иммунопрофилактики Айнагуль Куатбаева, в прошлом году за время хаджа в больницах Мекки и Медины было проведено около 300 различного рода операций, в том числе 123 процедуры катетеризации сердца и 6 операций на открытом сердце.

– Кроме того, в отделения неотложной помощи поступили 10 864 паломника, амбулаторные клиники обслужили 16 112 обратившихся за помощью, а цент­ры здравоохранения получили 128 909 амбулаторных пациентов, – сказала Айнагуль Куатбаева.

Что же касается нашей страны, то, по ее словам, такой статистики не велось, в то же время известно, что серьезных обращений в медицинские учреждения со стороны казахстанских паломников не было.

Вместе с тем, учитывая большое количество паломников из разных стран мира, существует риск завоза в нашу страну опас­ных инфекций, поэтому необходимо принимать предупредительные меры. В числе таких инфекций – желтая лихорадка, полиомиелит, а также менингококковый менингит, вспышка которого регистрировалась в Алматы нынешней весной и в начале лета. В связи с этим все паломники из нашей страны должны представить сертификат международного образца о вакцинации с помощью четырехвалентной вакцины против менингококковой инфекции. Вакцинация проводится не менее чем за 10 дней до прибытия в Саудовскую Аравию, она делается раз в 3 года, соответственно, полученный сертификат будет действительным в течение 3 лет. Причем проводится вакцинация за счет самих выезжающих. В нынешнем году процедура будет проводиться в 8 регионах респуб­лики, где зарегистрировано наибольшее количество паломников, – это Тараз, Уральск, Караганда, Павлодар, Актобе, Шымкент, Алматы­ и Астана.

– Паломники должны иметь при себе браслет – информационную карту, где указаны все идентификационные и другие данные. В случае необходимости получения медицинской помощи каждый паломник должен знать, куда и к кому ему следует обращаться, – пояснила Айнагуль Куатбаева.

Она обратила внимание и на возможность получения острых респираторных заболеваний, пищевых отравлений, различных заболеваний дерматологического характера, а также перегрева организма. Поэтому врачи советуют паломникам находиться на открытом воздухе только до 11 утра, не употреблять жирную пищу, постоянно пить небольшими порциями минеральную воду или чай.

При нахождении в местах массового скопления во время хаджа необходимо соблюдать меры личной профилактики: чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие салфетки, избегать контактов с заболевшими, по возможности носить одноразовые маски.

По словам генерального директора Республиканского научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Еркина Дурумбетова, территориальными департаментами Комитета охраны общественного здоровья ежегодно проводится работа с представителями духовных управлений мусульман и туроператорами, принимаются меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска при выезде и возвращении паломников.

В международных аэропортах Алматы и Астаны существует санитарно-эпидемиологический контроль, установлены тепловизоры, которые могут определить температурящих больных. В случае их обнаружения работники аэропорта принимают меры по изоляции таких пассажиров. Чтобы не допустить завоза инфекций на территорию Казах­стана, летный состав экипажей регулярно проходит инструктаж на предмет выявления граждан, потенциально инфицированных ближневосточным вирусным синдромом.

При возвращении из поездки в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле) необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав о недавнем пребывании на хадже.

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