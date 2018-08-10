​Паломничество с соблюдением правил

Об этом шел разговор на заседании «круглого стола» в Республиканском научно-практическом центре санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.
Ежегодно в Саудовскую Аравию стекаются миллионы паломников со всего света. Поэтому каждому государству ежегодно выделяются для этого квоты – принять всех сразу просто не представляется возможным. Например, для Казахстана Саудовская Аравия выделила квоту на 3 000 человек. В общей сложности в нынешнем году власти Саудовской Аравии ожидают более 2 млн паломников. Для сравнения: в прошлом году хадж совершили 2,3 млн мусульман.
Но хадж имеет еще одну ипостась, медицинскую, ведь в регионе, где он совершается, остается напряженной эпидемическая ситуация по ряду опасных инфекций. Кроме того, сама обстановка совершения хаджа – сильная жара и огромное скопление людей – предъявляют свои требования к состоянию здоровья.
Не случайно, как сообщила в ходе «круглого стола» начальник управления мониторинга вакциноуправляемых инфекций и иммунопрофилактики Айнагуль Куатбаева, в прошлом году за время хаджа в больницах Мекки и Медины было проведено около 300 различного рода операций, в том числе 123 процедуры катетеризации сердца и 6 операций на открытом сердце.
– Кроме того, в отделения неотложной помощи поступили 10 864 паломника, амбулаторные клиники обслужили 16 112 обратившихся за помощью, а центры здравоохранения получили 128 909 амбулаторных пациентов, – сказала Айнагуль Куатбаева.
Что же касается нашей страны, то, по ее словам, такой статистики не велось, в то же время известно, что серьезных обращений в медицинские учреждения со стороны казахстанских паломников не было.
Вместе с тем, учитывая большое количество паломников из разных стран мира, существует риск завоза в нашу страну опасных инфекций, поэтому необходимо принимать предупредительные меры. В числе таких инфекций – желтая лихорадка, полиомиелит, а также менингококковый менингит, вспышка которого регистрировалась в Алматы нынешней весной и в начале лета. В связи с этим все паломники из нашей страны должны представить сертификат международного образца о вакцинации с помощью четырехвалентной вакцины против менингококковой инфекции. Вакцинация проводится не менее чем за 10 дней до прибытия в Саудовскую Аравию, она делается раз в 3 года, соответственно, полученный сертификат будет действительным в течение 3 лет. Причем проводится вакцинация за счет самих выезжающих. В нынешнем году процедура будет проводиться в 8 регионах республики, где зарегистрировано наибольшее количество паломников, – это Тараз, Уральск, Караганда, Павлодар, Актобе, Шымкент, Алматы и Астана.
– Паломники должны иметь при себе браслет – информационную карту, где указаны все идентификационные и другие данные. В случае необходимости получения медицинской помощи каждый паломник должен знать, куда и к кому ему следует обращаться, – пояснила Айнагуль Куатбаева.
Она обратила внимание и на возможность получения острых респираторных заболеваний, пищевых отравлений, различных заболеваний дерматологического характера, а также перегрева организма. Поэтому врачи советуют паломникам находиться на открытом воздухе только до 11 утра, не употреблять жирную пищу, постоянно пить небольшими порциями минеральную воду или чай.
При нахождении в местах массового скопления во время хаджа необходимо соблюдать меры личной профилактики: чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие салфетки, избегать контактов с заболевшими, по возможности носить одноразовые маски.
По словам генерального директора Республиканского научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Еркина Дурумбетова, территориальными департаментами Комитета охраны общественного здоровья ежегодно проводится работа с представителями духовных управлений мусульман и туроператорами, принимаются меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска при выезде и возвращении паломников.
В международных аэропортах Алматы и Астаны существует санитарно-эпидемиологический контроль, установлены тепловизоры, которые могут определить температурящих больных. В случае их обнаружения работники аэропорта принимают меры по изоляции таких пассажиров. Чтобы не допустить завоза инфекций на территорию Казахстана, летный состав экипажей регулярно проходит инструктаж на предмет выявления граждан, потенциально инфицированных ближневосточным вирусным синдромом.
При возвращении из поездки в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле) необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав о недавнем пребывании на хадже.