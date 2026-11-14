Паломника из Бишкека спасли от непогоды на трассе в Актюбинской области

Закон и Порядок

Мужчина направлялся из Бишкека для совершения умры, когда на трассе его застали сильный ветер и дождь

Фото: полиция региона

В Актюбинской области полицейские помогли иностранному паломнику, оказавшемуся в сложных погодных условиях на автодороге Актобе – Астрахань. Мужчину сопроводили до ближайшего кемпинга, где он смог переждать непогоду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департмента полиции региона. 

Во время патрулирования трассы сотрудники полиции заметили путешественника, который продолжал движение, несмотря на сильный ветер и дождь.

Как выяснилось, мужчина отправился из Бишкека в паломничество для совершения умры. Однако ухудшение погоды значительно осложнило его поездку.

«Во время дежурства на автодороге Актобе – Астрахань сотрудники полиции заметили иностранного гражданина, который продолжал путь, несмотря на ухудшение погодных условий. Мужчина направлялся из Бишкека Кыргызской Республики для совершения паломничества Умра. Однако сильный ветер и дождь значительно осложнили поездку. Полицейские не остались равнодушными к ситуации. Они оказали путнику необходимую помощь и безопасно сопроводили его до кемпинга, расположенного вблизи села Жаксымай Темирского района, где он смог переждать непогоду», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В кемпинге путешественник получил возможность укрыться от дождя и ветра и дождаться улучшения погодных условий.

В полиции отметили, что помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации на дороге, остается важной частью работы патрульных наряду с обеспечением общественного порядка и безопасности движения.

#полиция #Актюбинская область #турист

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