Палуанами становятся только на турнирах Свежий выпуск 902 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Легенды – в Зале славы

В календаре юных «греко-римлян» немало именных турниров. Это и соревнования на призы олимпийских чемпионов Жаксылыка Ушкемпирова и Шамиля Серикова, чемпиона мира Бахтияра Байсеитова... А начиналась эта серия, пожалуй, с турнира Даулета Турлыханова: нынешний – уже 16-й по счету.

И каждый раз мальчишки, стоя в шеренгах, слышат от диктора завидный перечень главных побед и званий Даулета Болатовича. Семикратный чемпион СССР, победитель Спартакиады народов СССР, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, чемпион Европы, Азии и Азиатских игр, сереб­ряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Сеуле и Барселоне... Даулет Турлыханов – кандидат педагогических наук, почетный президент Федерации борьбы Казахстана и член Бюро объединенного мира борьбы.

Каждый раз на такие соревнования собирается огромное количество ветеранов казахстанского спорта. И не одной лишь борьбы. Во время открытия турнира в числе зрителей мы увидели прославленных спортсменов и наставников – Вадима Псарева, Жаксылыка Ушкемпирова, Владимира Угренинова, Мая Хвана, Аскара Оразалинова и многих других. По традиции Даулет Турлыханов вручил своим наставникам, друзьям и соратникам специально приготовленные подарки. Но главный сюрприз еще только ожидал многочисленных болельщиков.

Объединенный мир борьбы – это новое название бывшей Международной федерации объединенных стилей борьбы (ФИЛА). Во время чемпионата мира 2003 года, проходившего в США, было принято решение создать Зал славы ФИЛА, куда в первый же год были приняты три выдающиеся личности. За прошедшее время в элитный борцовский клуб введены и четверо казахстанцев: двукратный олимпийский и пятикратный чемпион мира Валерий Резанцев, олимпийский чемпион Шамиль Сериков, а в сентябре прошлого года на чемпионате мира в Ташкенте было объявлено о внесении в Зал славы теперь уже Объединенного мира борьбы фамилий легендарного тренера наших «классиков» Вадима Псарева и олимпийского чемпиона и чемпиона мира Жаксылыка Ушкемпирова.

На торжественном открытии юношеского турнира Даулет Турлыханов вручил Вадиму Псареву сертификат о его включении в Зал славы ОМБ и яркий чапан от себя лично. Здесь же стало понятно, что и кандидатуру Шамиля Серикова, и имена Вадима Псарева и Жаксылыка Ушкемпирова в Объединенном мире борьбы выдвигал член бюро этой международной организации Даулет Турлыханов. И все они стали членами уважаемого и престижного собрания выдающихся личностей.

...Два дня на коврах не стихала борьба за медали. Мальчишкам хотелось понравиться прославленным ветеранам, четко выполнить все рекомендации своих наставников. Золотые медали турлыхановского турнира получили Алпамыс Достанбек (весовая категория до 42 кг, Северо-Казахстанская обл.), Тилек Асембаев (46 кг, Актюбинская обл.), Дияс Курсебай (50 кг, клуб «Даулет-Жаркент»), Арслан Абдурахманов (54 кг, Алматинская обл.), восточноказахстанцы Мадияр Мельтебеков (58 кг), Мерей Бекенов (63 кг) и Даулет Нысамбаев (69 кг), Багдат Усен (76 кг, Кызылординская обл.), Санжар Темирбек (85 кг, Алматинская обл.) и Антон Савенко (100 кг, Павлодарская обл.).



С надеждой на каждого

В перерыве соревнований Даулет Турлыханов дал интервью коррес­понденту «Казахстанской правды».

– Даулет Болатович, что для вас значит этот турнир? В чем состоят его задачи?

– Наверное, чтобы молодое поколение спортсменов знало о своих именитых предшественниках, помнило о славной истории греко-римской борьбы в Казахстане, стремилось достичь таких же высот. Подобную воспитательную работу мы должны вести во всех видах спорта. Массовым, любительским, профессиональным спортом должны заниматься все наши мальчишки и девчонки, в здоровом теле – здоровый дух. Говоря о борьбе, всегда следует помнить: для юных спортсменов нужно проводить больше соревнований, только там приобретается опыт, появляется уверенность в своих силах, оттачивается мастерство и закаляется воля.

– А вы волнуетесь перед такими турнирами, или все это осталось в далеком прошлом, когда призы Турлыханова разыгрывались в первый раз?

– Волнений никаких уже нет, мне помогают проводить эти соревнования семья, супруга, друзья, спонсоры, навстречу идет Министерство культуры и спорта Казахстана. Одним словом, не возникает никаких серьезных вопросов ни с организацией соревнований, ни с призами для спортсменов и ветеранов.

– Давненько уже наши борцы не выигрывали золотых медалей ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх. Может, кто-то из участников нынешнего турнира на призы Турлыханова поднимется наконец на верхнюю ступеньку пьедестала почета престижнейших состязаний?

– На это и мы надеемся. Если из сегодняшних двух сотен участников когда-нибудь в сборную страны войдут хотя бы пять борцов, то это уже будет хорошая отдача. Не всем им, конечно, в конце концов суждено стать великими спортсменами, чемпионами мира и Олимпийских игр. И других интересных профессий в мире много. Но здоровыми, сильными, настойчивыми в достижении цели людьми станет большинство из них.

– Даулет Болатович, в детстве и вы принимали участие в соревнованиях, которые в прежние времена посвящались знаменитым людям страны. Например, в турнирах памяти героев Советского Союза Панфилова и Баймагамбетова. Тогда вы уже мечтали об олимпийских медалях, победах на чемпионатах мира и Европы?

– Пожалуй, нет. Я больше думал о том, как бы стать первым в своем возрасте, отличиться в своей весовой категории. В СССР были сборные 15 союзных республик, очень сильные команды Москвы и Ленинграда. Вот в такой «каше» мы варились и должны были выбираться из кастрюли на поверхность, попадать в сборную Союза. Тогда было посложнее выходить на международную арену, чем сейчас.

Зато нынче сложнее завлечь детей в спортивные секции, чем-то заинтересовать и их, и тренеров. Никто сегодня сильно не хочет «пахать», трудиться, проливать пот, бегать многокилометровые кроссы, поднимать тяжеловесные штанги и гири, проводить многие часы на борцовском ковре. Городские ребята в этом плане более разбалованы, чем сельские. Сельчане с большей охотой выполняют изнурительную черновую работу, горожане же ищут где полегче.

– На красочной церемонии открытия традиционного турнира изюминкой стало вручение Вадиму Псареву сертификата о включении его в Зал славы объединенного мира борьбы. Это правда, что вы приложили к этому свои старания?

– Да, в 2013 году я поднял вопрос о том, чтобы в Зал славы внесли имя рано ушедшего из жизни Шамиля Серикова, в 2014-м предложил отметить среди тренеров Вадима Псарева и среди спортсменов – Жаксылыка Ушкемпирова. Они, согласитесь, заслуживают такой чести, и кто-то подобные вопросы должен поднимать перед всемирной федерацией. Я и поднял. Как видите, получилось! После обоснования мною заявок в Объединенном мире борьбы проходили голосования, на которых кандидатуры от Республики Казахстан были одобрены. В борцовском мире имена Серикова, Псарева и Ушкемпирова очень хорошо известны. Надеюсь, что когда и мы доживем до пенсионного возраста, кто-то в международной федерации замолвит словечко и за нас...

– Вадим Псарев в свое время воспитал таких прославленных борцов, как Владимир Бакулин, Валерий Резанцев, Анатолий Назаренко, в бытность тренером сборной СССР многое сделал для становления Жаксылыка Ушкемпирова, Шамиля Серикова, Даулета Турлыханова и многих других казахстанских палуанов. Что вы можете сказать о Вадиме Александровиче?

– Ну, во-первых, для нас, тогдашних спортсменов, он был недоступен, как гора или скала. Мы боялись с ним даже здороваться – такой это был авторитет. Мимо проходить боялись, боялись его дыхания. Это сейчас мы с ним шутим: вот, мол, вы когда-то нас гоняли на тренировки аж на третий этаж. А он отвечает: «Зато сейчас вы меня гоняете на третий этаж», имея в виду спортивный зал спорткомплекса «Достык», где обычно проходят турниры по борьбе.

Псарев добивался успеха за счет строгой дисциплины, требовательности, индивидуального подхода к каждому спортсмену. С таких тренеров нужно брать пример. Еще тогда, в Союзе, их можно было пересчитать по пальцам одной руки, а в нынешнем Казахстане и вовсе наберутся один-два. Таким людям памятники нужно ставить при жизни...

