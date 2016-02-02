Серебряные медали в составе казахстанской сборной выиграли Алмат Кебиспаев (весовая категория до 66 кг) и Нурсултан Турсынов (85 кг), а на третью ступеньку пьедестала почета поднялись Досжан Картиков (80 кг) и Алихан Сыздыков (98 кг).

Пока без сюрпризов

В понедельник в Ульянов­ске начался XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом.

В стартовых матчах в группе «А» были зафиксированы такие результаты: США – Латвия – 11:1, Беларусь – Норвегия – 7:5, Швеция – Финляндия – 9:1, Россия – Казахстан – 9:1. Единственный мяч в нашем составе хозяевам на 60-й минуте забил нападающий нижегородского «Старта» Сергей Почкунов.

Вчера сборная Казахстана встречалась с соперниками из Швеции, а сегодня скрестит клюшки с хоккеистами Финляндии.

Контуры сезона

Стал известен календарь чемпионата Казахстана 2016 года по футболу среди команд Премьер-лиги.

Игры первого тура состоятся 12 и 13 марта. В стартовых субботних матчах сыграют «Астана» – «Шахтер» (Караганда), «Жетысу» (Талдыкорган) – «Атырау», «Тараз» – «Кайрат» (Алматы), а в воскресенье на поле выйдут «Ордабасы» (Шымкент) – «Актобе», «Иртыш» (Павлодар) – «Окжетпес» (Кокшетау), «Тобол» (Костанай) – «Акжайык» (Уральск).

Завершится первый этап чемпионата 24 июля, после чего 6 сильнейших команд с уже набранными очками поведут борьбу за медали, а остальные – за право остаться в Премьер-лиге.

Три дня – три матча

Сегодня в городе Хаухин (Таи­ланд) начинается розыгрыш Кубка федерации по теннису среди женских команд первой группы зоны Азии и Океании. Сборной Казахстана за три дня предстоит провести три матча против соперниц из Южной Кореи, Китайского Тайпея и Китая. Капитан (главный тренер) нашей команды Диас Доскараев надеется в этом турнире на Зарину Дияс, Ярославу Шведову, Юлию Путинцеву и Галину Воскобоеву.

Страсти в бассейнах

В женском чемпионате России по водному поло завершился четвертый тур, после которого четыре сильнейшие команды отправляются на битву за три комплекта медалей, а остальные 6 оспорят места с 5-го по 10-е. Команда «Айша Биби» из Тараза задолго до тура, который проводился в Волгограде, лишилась права поспорить за медали, но в нижней части турнирной таблицы занимала далеко не последнее место.

В заключительном туре ватерполистки из Казахстана сначала сыграли со значительно опережающими их в чемпионате командами «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) и «Спартак-Волгоград» и крупно проиграли – 5:14 и 7:12. А затем были две встречи с аутсайдерами таблицы – «КИНЕФ-2» (Кириши) и «Штурмом-2002» (Московская обл.). Здесь уже ватерполистки Тараза проявили свои бомбардирские качества – 16:7 и 15:8 в их пользу. Вчера «Айша Биби» встречалась с московским клубом СКИФ ЦСП «Крылатское».

Тем временем в Алматы завершился чемпионат Казахстана среди мужских команд. В итоговой турнирной таблице участники расположились в таком порядке: Алматы, Астана, Тараз и Алматинская область.