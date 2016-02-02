​Палуаны встретились в Стамбуле

Свежий выпуск
492
Юрий МАКАРОВ

Серебряные медали в составе казахстанской сборной выиграли Алмат Кебиспаев (весовая категория до 66 кг) и Нурсултан Турсынов (85 кг), а на третью ступеньку пьедестала почета поднялись Досжан Картиков (80 кг) и Алихан Сыздыков (98 кг).

Пока без сюрпризов

В понедельник в Ульянов­ске начался XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом.

В стартовых матчах в группе «А» были зафиксированы такие результаты: США – Латвия – 11:1, Беларусь – Норвегия – 7:5, Швеция – Финляндия – 9:1, Россия – Казахстан – 9:1. Единственный мяч в нашем составе хозяевам на 60-й минуте забил нападающий нижегородского «Старта» Сергей Почкунов.

Вчера сборная Казахстана встречалась с соперниками из Швеции, а сегодня скрестит клюшки с хоккеистами Финляндии.

Контуры сезона

Стал известен календарь чемпионата Казахстана 2016 года по футболу среди команд Премьер-лиги.

Игры первого тура состоятся 12 и 13 марта. В стартовых субботних матчах сыграют «Астана» – «Шахтер» (Караганда), «Жетысу» (Талдыкорган) – «Атырау», «Тараз» – «Кайрат» (Алматы), а в воскресенье на поле выйдут «Ордабасы» (Шымкент) – «Актобе», «Иртыш» (Павлодар) – «Окжетпес» (Кокшетау), «Тобол» (Костанай) – «Акжайык» (Уральск).

Завершится первый этап чемпионата 24 июля, после чего 6 сильнейших команд с уже набранными очками поведут борьбу за медали, а остальные – за право остаться в Премьер-лиге.

Три дня – три матча

Сегодня в городе Хаухин (Таи­ланд) начинается розыгрыш Кубка федерации по теннису среди женских команд первой группы зоны Азии и Океании. Сборной Казахстана за три дня предстоит провести три матча против соперниц из Южной Кореи, Китайского Тайпея и Китая. Капитан (главный тренер) нашей команды Диас Доскараев надеется в этом турнире на Зарину Дияс, Ярославу Шведову, Юлию Путинцеву и Галину Воскобоеву.

Страсти в бассейнах

В женском чемпионате России по водному поло завершился четвертый тур, после которого четыре сильнейшие команды отправляются на битву за три комплекта медалей, а остальные 6 оспорят места с 5-го по 10-е. Команда «Айша Биби» из Тараза задолго до тура, который проводился в Волгограде, лишилась права поспорить за медали, но в нижней части турнирной таблицы занимала далеко не последнее место.

В заключительном туре ватерполистки из Казахстана сначала сыграли со значительно опережающими их в чемпионате командами «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) и «Спартак-Волгоград» и крупно проиграли – 5:14 и 7:12. А затем были две встречи с аутсайдерами таблицы – «КИНЕФ-2» (Кириши) и «Штурмом-2002» (Московская обл.). Здесь уже ватерполистки Тараза проявили свои бомбардирские качества – 16:7 и 15:8 в их пользу. Вчера «Айша Биби» встречалась с московским клубом СКИФ ЦСП «Крылатское».

Тем временем в Алматы завершился чемпионат Казахстана среди мужских команд. В итоговой турнирной таблице участники расположились в таком порядке: Алматы, Астана, Тараз и Алматинская область.

Популярное

Все
В страну завезли еще одну партию керкуланов
Е-Qurylys обеспечит прозрачность
Миссия на космическую станцию
На одной волне
Под сенью Вечно Синего Неба
Будущее – в руках молодежи
Когда язык – это сказка
Июнь открывает лето
Поселок Актау готовится к 75-летию
И хомяки целы, и дачники сыты
Практика и погружение в профессиональную среду
«Ювелиры» своего дела
Реформы, доступность, инновации: что меняется в отечественном здравоохранении
Хотел быть хирургом и стал им
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об аквакультуре
За пластиковую бутылку – шоколад
Вот куда слетаются аисты!
Без предварительных договоров
Не ходи, если не хочется
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
На перекрестках братских встреч
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Половину из возвращенных государству 12,2 млн га земель распределили для пользования
Главе государства поступают телеграммы по случаю праздника Курбан айт
Нужны прогнозы на 20 лет вперед
Восточный путь Турсуна Султанова
Во имя идеалов добра и милосердия
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
Безглютеновая диета нужна единицам, а запреты на сахар и жиры могут ухудшить ваше состояние
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков

Читайте также

Акимат практикует закуп жилья
Жителя Талдыкоргана укусил каракурт
Цифровой гайд для пресс-секретарей
Полицейские Жетысу изъяли 54 кг наркотиков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]