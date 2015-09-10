Память и независимость

Есть понятие, что историю делают личности. Если обратиться к нашим тюркским истокам, то начиная с Аттилы в Великой степи было немало ярких личностей, вершивших великие дела и в трудный час становившихся щитом для народа. Этот гордый дух предков всегда был в сердцах казахского народа, унаследовавшего богатейшее культурное наследие, традиции и образ жизни номадов, а также огромные просторы от Волги до Алтая. Многовековой процесс формирования казахской народности и ее этнической территории завершился во второй половине XV века, а в письменных источниках появилось имя «казах». В ту эпоху это слово среди жителей Великой степи означало «свободный скиталец» и очень точно отображало образ жизни неистовых кочевников.В фундаментальном исследовании о казахском народе «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей» известный писатель, ученый и государственный деятель А. Левшин писал, что в целях восстановления исторической справедливости по отношению к казахскому народу следует «вместо искаженного слова «кайсак» употреблять «казак».Этот свободолюбивый народ 550 лет назад создал свое первое Казахское ханство.Политическая и общественная значимость грядущего юбилея заключается прежде всего в том, что Казахское ханство было первым в Центральной Азии ханством, созданным ныне существующим народом, а не его предшественниками или историческими предками.Казахи того времени, конечно, не имели пограничных столбов, но всегда с честью оберегали свои границы. Еще задолго до создания ханства казахи имели свою письменность. Науке известны под названием «таласские руны» 15 памятников древней письменности казахских племен, относящихся ко II веку до н. э. В VII–VIII веках усунями была создана эпическая поэма об Огуз-кагане, подлинник которой был уничтожен в 812–814 годах, а восстановленная копия произведения хранится в фондах Парижской национальной библиотеки.В период Казахского ханства имелась собственная письменность на арабской графике и чеканились свои монеты. Кроме того, казахские ханы имели своды степных законов, наиболее известный из которых «Жеті жарғы», принятый при Тауке-хане, а также суды биев, трон и корону. Еще одним доказательством того, что в середине XV века в казахской степи существовал полноценный субъект международных отношений, является наличие зарубежных связей.В русских источниках московские цари казахских ханов называли «казацкий царь или государь». Кстати, есть письмо царя, в котором он просил узнать, кто остался правителем после смерти Касым-хана. Более того, персидский шах называл одного из наших правителей обладателем султанской власти, а крымский хан – родным братом.Проходит время, меняются эпохи, и мы сегодня живем в независимом государстве, о котором мечтали наши предки. Празднование юбилея образования Казахского ханства должно раскрыть истоки нашей государственности.Вековая цель наших предков о создании вечного народа, вечного государства сегодня получает новое звучание в идее Нурсултана Назарбаева «Мәңгілік Ел» – вечного государства казахов. Недаром еще Рашид ад-Дин писал: «Все тюркские племена, участвовавшие в походах Шынгысхана, для придания себе славы стали называться монголами (воинами вечного государства), хотя исторически они были тюрками». Эту мысль автор повторяет несколько раз.Судьбу сегодняшнего Казах­стана невозможно представить без Нурсултана Назарбаева. Именно с его именем связаны становление независимости и расцвет республики, признанной всем миром. В своей книге «В потоке истории» Глава государства пишет, что в нашей истории нет ничего такого, чего могло бы стыдиться нынешнее поколение. История казахского народа написана копытами коней. Наши предки боролись за выживание, а мы должны бороться за то, чтобы стать великим народом.Исследовавший историю тюрков в злополучный тоталитарный период и внесший новые идеи в науку Л. Гумилев говорил, что в период крушения советской империи на просторах Евразии начнется пассионарный взрыв. Этот будет трудный и сложный период. Именно в эти годы в Евразии вспыхнули конфликты, заканчивавшиеся порой этническими схватками.В смутное время перемен взявший в руки узды правления Нурсултан Назарбаев возглавил путь народа к независимости. Были восстановлены оборванные золотые нити веков и возрождены славные традиции, твердо заложены основы независимого государства. Под лучезарным казахстанским небом стало гордо развеваться голубое знамя с парящим золотым орлом. Нация воспрянула духом, установилось единство. Волею судьбы разбросанные по свету соотечественники стали возвращаться на материнскую землю.Провозгласивший единство народа Елбасы дал понять всем казахам: где бы они ни были, за ними есть Отечество, которое станет опорой, и их тепло готовы принять соплеменники. Отказавшись от сокрушительного оружия, внеся огромный вклад в сохранение мира и укрепление безопасности на планете, казахстанское государство стало островком стабильности и согласия.Нурсултан Назарбаев не только стоял у истока и заложил основы развитого независимого государства, но и создал новую столицу – Астану, которая превратилась в прекрасный город, вызывающий гордость и восхищение. В Астане проходят встречи лидеров мировых религий, руководителей государств, деятелей культуры.За Нурсултаном Назарбаевым твердо закрепилась репутация сильного и влиятельного лидера, уверенно ведущего свою страну по пути прогресса. Среди плеяды способных и талантливых руководителей современной эпохи он выделяется редким даром предвидения и умением сосредоточить усилия на наиболее приоритетных и важных направлениях государственной деятельности. Нельзя забывать, что именно Н. Назарбаеву удалось вывести страну из тотального хаоса в ряды наиболее успешных государств. Он напряженно работал, чтобы в корне изменить не только государственную систему, но и ментальность народа, утратившего традиции демократии и собственной государственности. Он не просто руководит страной, а служит своему народу.Нурсултану Назарбаеву было предписано историей стать у истоков независимости и поднимать родную страну на уровень современных государств. И сегодня видны результаты его последовательной политики и энергичных действий. Казахстан известен во всем мире, растет его авторитет. У Президента Казахстана есть неиссякаемая вера в свой народ, который он нацеливает на решение важнейших задач. И результаты налицо. Мы уверенно движемся к важной цели – войти в число 30 самых конкурентоспособных стран.Казахская земля всегда была привлекательна царившим здесь духом степной демократии. Хотя вся полнота исполнительной власти находилась в руках хана, важнейшие государственные вопросы – заключение мира, объявление войны, перераспределение пастбищ, маршруты кочевания – решал собиравшийся раз в год съезд султанов и представителей общин. В то время институт совета биев играл роль современного парламента.Возвращаясь к высказываниям русского ученого А. Левшина, хочется привести его следующие слова: «Было время, говорят благоразумнейшие из киргизов Меньшей орды, когда и наш народ жил в покое, было время, когда и у нас существовал порядок, были законы и правосудие. Сей Золотой век, о котором вспоминают они со вздохами, есть царствование знаменитого хана Тявки (Тауке – У. К.), который, если верить преданиям, был действительно в своем роде гений и в летописях казачьих должен стоять наряду с Солонами и Ликургами. Усмирив волновавшиеся долго роды и поколения, он не только ввел в них устройство, порядок, но и дал им многие законы. Киргизы Большой и Средней орд утверждают, что народные законы их гораздо древнее хана Тявки».«Есть великое понятие – Родина, – поделился сокровенным в своем прошлогоднем интервью в Улытау Глава государства. – Поэтому надо знать свою историю. Будущее народа, который не знает и не чтит свою историю, весьма туманно». Эти слова Президент подкрепил образным сравнением: «Не будь глубоки корни у старого дуба, не устоять ему в бурю».Размышляя о будущем страны, Нурсултан Абишевич считает, что оно будет обязательно светлым, потому что казахи – народ миролюбивый, мы не являемся врагами ни для кого, и все вокруг нас не являются нашими врагами. Однако в любом случае мы должны думать о безопасности государства и целостности территории. Единство Казахстана – это единство нашего многонационального народа.В мире всегда уважают не только крепкую экономическую состоятельность, но и богатый духовно-культурный потенциал. И если наша республика имеет все условия для ускоренного развития и процветания благодаря богатейшим недрам, природным богатствам, то духовный потенциал нации сокрыт в ныне здравствующих людях, чья жизнь посвящена народу и деяния которых множат его славу.Нурсултан Назарбаев говорил, что иногда общество не может выйти на проторенную дорогу развития, не может сойти с привычной блеклой тропинки, народ впадает в сомнения. Выход из такой «растерянности» могут указать только одаренные и яркие выходцы из народа, самобытные и исключительные личности. Ими во все века была богата Великая степь, которая с древних времен служила звездным куполом всех тюркских народов, создававших могучие империи, ставших хозяевами на огромных просторах Евразии от Байкала до Балкан, породивших много выдающихся людей, которые внесли изменения в ход истории.Идея «нового евразийства» Нурсултана Назарбаева способствовала возрастанию интеграционной, лидерской миссии Казахстана. Более 20 лет назад, в 1994 году, Нурсултан Абишевич озвучил в стенах МГУ инициативу создания Евразийского союза равноправных независимых государств.Преимуществом назарбаевской концепции евразийства является ее прагматичность. Президент Казахстана выдвинул не просто красивые лозунги, а показал реальное воплощение идеи. И строилась она на базе наших давних исторических реалий и связей. Сегодня Россия и Казах­стан служат своеобразным костяком нового союза по многим параметрам. Во-первых, лишь эти два государства расположены на двух континентах и представляют собой тот становой хребет, который служит основой союза. Во-вторых, они занимают ключевые позиции по богатству недр и своему экономическому потенциалу. В-третьих, их сплачивают тесные многовековые связи.И вот рожденный в сердце Нурсултана Назарбаева Евразийский экономический союз стал явью. Этот союз должен сплотить наши народы и служить им во благо.С первых дней обретения независимости Казахстана наш Президент неустанно заботится о сохранении национального наследия казахов и дальнейшем развитии языка, культуры и традиций. По его инициативе была разработана и реализована программа «Культурное наследие», которая включает в себя ряд масштабных проектов. В рамках программы нашим институтом было выпущено 100 томов серии «Бабалар сөзi» («Слова предков»). Этот не имеющий аналогов в мире труд обогатил духовность независимого Казахстана, стал подтверждением слов Главы государства «только сильный духом народ может построить сильное государство».Народ верит Лидеру нации и связывает с его именем расцвет государства. Об этом говорят итоги последних президентских выборов. И опять на своем высоком посту Нурсултан Назарбаев продолжает нацеливать народ на укрепление казахстанской государственности и вхождение в число 30 развитых стран мира. Именно с этой целью им выдвинуты пять институциональных реформ, затрагивающих госаппарат, судебную систему, промышленность, вопросы национальной идентичности и стабильности общества. Это огромный вызов и большая работа для страны. Успех таких реформ может быть обеспечен только при твердой воле власти и народа.Одной из важных реформ Президент назвал дальнейшую консолидацию казахстанского общества. Все граждане республики должны пользоваться одним объемом прав, нести один груз ответственности, иметь доступ к равным возможностям. Таким образом, создается нация единого будущего, а пять институцио­нальных реформ – это пять шагов, которые приведут общество и страну к единству и стабильности, выведут Казахстан в ряд успешных государств современности.Завершить статью мне бы хотелось словами Нурсултана Абишевича: «Ошибается тот, кто считает, что Казахстан находился вдали от столбовой дороги истории. На его древней земле существовали многочисленные государственные образования, которые, подобно людям, переживали периоды детства, юности и зрелости, эпохи своего расцвета, крушения и возрождения из пепла.Восстановление независимости – это закономерное возмещение жертв, принесенных нашими предками в многовековой борьбе за свободу. Торжество исторической справедливости, свершившейся волею самой судьбы. Заслуга наших дедов и прадедов, отстояв­ших эту необъятную землю острием копья и мощью разящего удара».Почитая своих предков, мы уверенно идем вперед, черпая силу в свободолюбивом духе казахского народа, который он гордо несет от времен Казахского ханства до создания независимого государства. Историческая память помогла народу сплотиться вокруг Лидера нации и ответить вызовам времени, а Казахстану – стать одним из ведущих государств современного мира.