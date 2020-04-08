Не бойся синевы

Метут ли зимние вьюги, гремят ли весенние грозы, шумят ли осенние дожди – в любое время года здесь неугасимо струится синеватое пламя Вечного огня. Людей к нему приходит много, особенно в годовщину 75-летия Великой Победы.

Часто сюда приходит Серик, сын участника войны, ветерана труда Бопи Калганбаева. Серик Бопиевич всегда приносит свежие цветы.

– Это дань памяти не только моему отцу, – говорит офицер в отставке Серик Калганбаев, – а всем тем, кто отстоял нашу Отчизну от фашистских захватчиков. Стало у меня привычкой приходить сюда не только в день праздника Великой Победы, а и в будни. Сегодняшняя молодежь должна знать прошлое, связанное не только с фронтовыми дорогами своих предков, но и с их активным участием в после­военном обустройстве страны. Ведь без подвига участников войны и тружеников тыла, без их самоотверженного труда не было бы победы. Не случайно говорится: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Если прошлое не вспоминать, то настоящего не понять. Память не знает перерывов.

Защищавший родную землю кавалер ордена Отечественной войны II степени, медалей «За победу над Германией в Великой Отечест­венной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта» Бопи Жакишевич Калганбаев в феврале 1943 года семнадцатилетним пареньком из села Сулыколь Айыртауского района Кокшетауской области (ныне Северо-Казахстанская) ушел на фронт. Азы военной науки он постигал в Алма-Атинском военно-пехотном училище. Программу, рассчитанную на несколько лет, юноши прошли всего лишь за несколько месяцев.

– Практически все наши занятия начинались с объявления тревоги, – вспоминал ветеран при встречах с молодежью. – Сколько их было – не вспомнить, но знаю одно, что марш-броски были трудными и изнурительными. Каж­дая тревожная весть с фронта нас, новобранцев, сплачивала и призывала не расслабляться, а основательно изучать предметы, которые имели практическое значение на фронте. Особе внимание уделялось огневой, тактической, инженерной, политической, физической, строевой подготовке. Конечно же, как дневным, так и ночным стрельбам. Словом, нагрузка была немалая, но мы были готовы вынести все трудности. А учили нас опытные преподаватели – фронтовики, получившие ранения на передовой. Мы брали с них пример, были, как и они, убежденными патриотами своей страны.

После училища судьба привела Бопи Калганбаева в 8-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду, которая дислоцировалась в городе Тойково Ивановской области.

– В бригаде меня встретили дружелюбно, – вспоминал фронтовик. – Распределили меня и моих товарищей по подразделениям, и началась новая жизнь. Мы изучали материальную часть десантного снаряжения, несли службу по охране военных объектов. Здесь же оттачивали свое боевое мастерство, совершая десятки прыжков.

Навсегда запомнился первый прыжок. Помню, как с борта самолета нырнул вниз, сразу же тугая струя воздушного потока обдала меня. Впечатление вначале такое, как будто земля проваливается, горизонт чист и раздается вширь. Когда раскрылся купол парашюта, робость сменилась безудержной радостью. С успешным приземлением на землю хотелось кричать от небывалого ликования. Состояние было такое, что словно нет войны, а я будто на родном сулыкольском лугу отстегиваю парашютные ремни. Над головой заливаются жаворонки, вокруг гудят пчелы. Еще с детских лет запомнил лиловый луг, запах цветов, когда с отцом ездил на покос травы, уборку хлеба.

Спокойный по натуре, уравновешенный, трудолюбивый, обладающий физической выносливос­тью, хорошей выучкой, умением работать с людьми, Калганбаев своим усердием быстро завоевал авторитет в коллективе. Труды его и старания не остались незамеченными. Десантник принимал непосредственное участие в сражениях по освобождению Будапешта, Вены, Праги. Особо отличился он в боях на территории Венгрии по разгрому будапештской группировки врага.

Бои за Будапешт

– В 1944 году наш 337-й полк 106-й дивизии наступал в составе 2-го Украинского фронта под командованием выдающегося полководца маршала Родиона Малиновского, – рассказывал отец. – Нам была поставлена задача форсировать Дунай и захватить плацдарм на правом берегу реки, с тем чтобы обеспечить подход основных сил для дальнейшего беспрепятственного наступления. Перед тем как форсировать реку, надо было собрать сведения о противнике, перебравшись через Дунай, разделяющий Будапешт на две части.

Такой приказ был поставлен десантнику старшине Калганбаеву. Старшина с группой разведчиков, быстро соорудив из подручных средств плот, несмотря на то что над головой свистели пули, а вокруг рвались мины и снаряды, перебрался на другой берег. Днем разведчики, замаскировавшись в зарослях, вели подсчет огневых точек, боевой техники, которая двигалась к линии фронта. Им удалось засечь тщательно замаскированную минометную батарею и другое вооружение. К тому же захваченный «язык» подтвердил разведданные бойцов.

Данные разведки помогли нашим войскам успешно форсировать водный рубеж. Удар бойцов передового отряда оказался внезапным. Сбив боевое охранение, пехотинцы ворвались в первую траншею и захватили ее. Опомнившись, фашисты попытались сбросить переправившиеся под­разделения в реку.

Бои были жестокими, контратаки следовали одна за другой, но советские воины не только удерживали плацдарм, но стремились его расширить. Казалось, ничто живое не может уцелеть в таком аду, но, как только пехота поднималась в атаку, их встречал губительный огонь. Оглохшие от обстрелов, с опухшими от недосыпания глазами, бойцы стойко сражались.

Среди героев сражения командир части со словами «смелость и горы сворачивает» назвал и имя Калганбаева. А подчиненные знали, что он не только отважный старшина, но и заботливый, требовательный командир. Учил их оберегать друг друга в бою. Он быстро входил в контакт с бойцами. Доверительное отношение и спокойная манера беседы располагали к нему подчиненных. В Будапеште Бопи Жакишевич встретил долгожданную Победу.

«Прокатилась война и по мне…»

После войны, прослужив в одной из частей Тульского гарнизона, в 1951 году старшина Калганбаев с орденами и медалями вернулся в родные края – в село Сырымбет в Кокшетауской области. Создал здесь семью с красивой, доброй, трудолюбивой, отзывчивой девушкой по имени Ляйля. Кстати, Ляйля Сапиевна – труженица тыла. В суровые дни войны она трудилась от зари до зари в швейном цехе промышленной артели, шила солдатам обмундирование – фуфайки и тулупы.

– Когда смена заканчивалась, – рассказывала она, – спешили на элеватор, я веяла пшеницу, рабочих рук там тоже не хватало. Несмотря на то что мы сами испытывали голод, холод, старались любую работу делать добросовестно и честно.

Однажды заведующий предложил написать письма солдатам и вложить их в карманы кителей. Так и поступили. Написали небольшие записочки с добрыми словами: «Вы, славные защитники, почувствуйте нашу теплоту и любовь. С нетерпением ждем вас на Родине с победой!» Настолько это тронуло воинов, что бойцы поделились своими впечатлениями на страницах газеты «Красная Звезда».

– Словом, война прокатилась и по мне, – делилась воспоминания­ми Ляйля Сапиева. – Мысленно перелистывая страницы своей жизни, и особенно трудной и подчас изнурительной работы в тылу, я все же с благодарностью вспоминаю военные годы, которые закалили и научили меня ценить хороших людей и бесконечно любить свою Родину.

Сеющий добро пожинает благодарность

Ветераны Бопи Жакишевич и Ляйля Сапиевна не сетовали на жизнь, прожив вместе счастливых 60 лет, отметили золотую свадьбу. Сам фронтовик, окончив Карагандинский государственный педагогический институт, до ухода на заслуженный отдых трудился учителем, завучем, директором в общеобразовательных школах Айыртауского района, а также инструктором райкома партии.

А был ветеран профессионалом своего дела, очень добрым, скромным, отзывчивым человеком. Его уважали везде, в том числе педагоги, ученики.

Не зря в народе говорят: «Доб­рая жена – счастья жизнь полна». Член райкома партии Ляйля Сапиевна заботилась о людях, отстаивала их интересы и не забывала о детях, об уюте дома.

Бопи Жакишевич и Ляйля Сапиевна свое отношение к окружающим постарались передать детям и внукам. Воспитали достойных сыновей Серика, Аскара и дочерей Тамару, Сауле, Бибигуль. Как гласит народная поговорка: «Сеющий добро пожинает благодарность».

Надо сказать и о том, что жизнь детей и внуков дружной семьи Калганбаевых, по примеру их отца и деда, связана с армией. Серик после окончания факультета лесного хозяйства Алматинского сельхозинститута отслужил офицером-воспитателем в одной из частей Сибирского военного округа, а затем, до ухода на заслуженный отдых, возглавлял лесное хозяйство в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях. Другой сын, Аскар, прошел службу в вооруженных силах, он – участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Дочь Сауле, внук Шокан, внучка Анара – офицеры.

Ветеран Калганбаев в семейном кругу, при встречах с молодежью очень скупо рассказывал о том, как воевал, больше вспоминал своих фронтовых друзей.

– И те, кто прошел этот тяжелый путь до конца, – говорил Бопи Калганбаев, – и кто положил головы на алтарь Отечества, не дожив до последнего дня войны, сделали все, чтобы приблизить победный час. Жизнь на фронте была такая какая есть. Бои шли очень жестокие, погибших, раненых было немало. Вспоминаю их, не могу никого из них забыть, и до сих пор тревожит душу гул войны. Мы, ветераны, думаем только об одном: чтобы молодое поколение никогда не испытало то, что довелось нам, чтобы слово «война» осталось разве только в словарях.