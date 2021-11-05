Память о Денисе Тене продолжает жить в мире ярких профессиональных соревнований

Сегодня имя прославленного казахстанского фигуриста продолжает жить в мире ярких профессиональных и значимых соревнований. И второй по счету международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge успешно это доказал, сообщает Kazpravda.kz
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Турнир завершился большим гала-концертом с участием десятков юных фигуристов из разных регионов страны. Как мы ранее отмечали, «Мемориал» значится в мировом календаре соревнований как седьмой этап серии Challenger, проходящий под эгидой международного союза конькобежцев (ISU). В этом году он прошел на льду столичного спортивного комплекса «Барыс Арена». Дебютировал турнир на родине Дениса, в Алматы. Но пандемия внесла свои коррективы. В настоящее время алматинская площадка «Халык Арена», где уже проходил первый «Мемориал» в 2019 году, используется в качестве ковидного госпиталя. Турнир был организован Фондом Denis Ten при поддержке Министерства культуры и спорта, Национального олимпийского комитета и столичного акимата.
Denis Ten Foundation, созданный в августе 2018 года по инициативе родных и близких казахстанского фигуриста, направлен на сохранение и развитие его проектов.
А Денис, как известно, был не только профессиональным спортсменом. Поле его компетенций восхищало. Культура в широком смысле этого слова, образование, социальная сфера, бизнес – везде он успешно проявлял себя, оставив свой значительный след в каждой из перечисленных областей. А еще Денис Тен умел дружить. И это его прекрасное качество также нашло отражение в многочисленных проектах, которые он при жизни успел инициировать.
В мае 2013 года в алматинском Дворце спорта имени Балуана Шолака состоялось грандиозное ледовое шоу под названием «Денис Тен и друзья». Любители одного из самых красивейших видов спорта – фигурного катания – получили возможность воочию наблюдать за выступлениями лучших фигуристов планеты.
Тогда о дружбе с Денисом в перерывах между репетиционными прокатами и шоу рассказывали такие титулованные спортсмены, как Стефан Ламбьель, Бриан Жубер, Томаш Вернер. Они делились теплыми воспоминаниями о первых встречах с Денисом, работой с ним. Дебютное шоу «Денис Тен и друзья» снискало феноменальный успех, более 10 тыс. человек посетили два шоу, приехали спортсмены с самых разных уголков мира и открыли для себя новую страну, но что более важно – это был настоящий праздник для казахстанцев! После ледового проекта был массовый приток людей на ледовые катки, шоу вдохновило соотечественников заниматься спортом.
Сегодня «Мемориал» продолжает следовать главной миссии проектов Дениса, а именно культивировать фигурное катание в нашей стране, предоставлять возможность наблюдения за катанием талантливых спортсменов и рождением новых звезд в этом виде спорта.
В прошедшем турнире приняли участие более 100 спортсменов из 16 стран мира. Соревнования проводились в категориях среди юниоров и взрослых в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. В Нур-Султан приехали как молодые, так и опытные спортсмены, которые знали нашего Дениса, восхищались мастерством его катания. Некоторые из них являются обладателями высоких наград мирового уровня, потенциальными претендентами на награды предстоящих Олимпийских игр-2022. На турнир приехали олимпийские чемпионы, призеры международных турниров, опытные специалисты: Алексей Урманов, Анжелика Крылова, Сергей Давыдов, Федор Климов. Итоги «Мемориала» показали, что российская сборная продолжает находиться в отличной форме и всегда готова занимать лидирующие позиции.
С 2018 года перспективный казахстанский фигурист, участник Denis Ten Memorial Challenge 2021 Михаил Шайдоров тренируется в России у заслуженного мастера спорта РФ, олимпийского чемпиона Алексея Урманова.
– «Мемориал», как можно заметить, вызвал большой интерес со стороны спортсменов и тренеров. Каждый здесь выполняет какие-то свои задачи, – сказал Алексей Урманов. – Это очень хороший турнир. Я думаю, что он для многих спортсменов нужен и проводится в хорошее время по календарю.
Алексей Евгеньевич отметил, что его 17-летний ученик из Казахстана очень перспективный, и в силу своего возраста находится в начале спортивного пути. Выступая в соревнованиях международного уровня, Михаил набирает опыт, проверяет свою форму.
Алексей Урманов также поделился воспоминаниями о нашем Денисе.
– Я хорошо знал Дениса и как фигуриста, и как человека – доброжелательного, открытого. Это талантливейший парень, который прекрасно владел искусством фигурного катания. А еще он был очень работоспособным. Сложение этих качеств и дает тот самый успех. Я до сих пор не могу поверить в случившееся несколько лет назад. Так не может быть..., – заключил российский тренер.
Стоит сказать, что казахстанское фигурное катание сегодня переживает период обновления: взрослые опытные фигуристы уже завершили свой профессиональный путь, а молодые находятся в процессе наращивания мастерства и профессионализма.
Директор Denis Ten Foundation, вице-президент Национальной федерации конькобежцев Казахстана Оксана Тен отметила, что «с этого турнира начинается новый этап для казахстанского фигурного катания. На соревнования приехали дети из разных регионов. Успехи начинаются с выявления талантливых уникальных спортсменов, которые могут в дальнейшем добиваться каких-то результатов. Нам нужно трудиться над развитием массового спорта».
Примечательно, что перед стартом «Мемориала» его организаторы поделились важными новостями, касающимися национальной сборной по фигурному катанию Казахстана. Теперь отечественную команду фигуристов будет тренировать известный фигурист, призер чемпионата Европы, мира, двукратный чемпион России Сергей Воронов.
Между тем уже бывший главный тренер сборной Куралай Узурова рассказала об истинной причине ухода со своей должности:
– Это было абсолютно личным моим решением. Очень рада, что Сергей Воронов согласился приехать в Казахстан для того, чтобы руководить нашей сборной. Имела возможность наблюдать, как он работает со спортсменами. Он уже вывозил наших детей на несколько стартов. Уверена, что фигурное катание продолжит свое развитие. В свою очередь Оксана Алексеевна как вице-президент очень много делает для развития нашего вида спорта. Хочу сказать, что и Анжелика Крылова – прекрасный тренер. В свое время, когда Карина и Ильяс (первая танцевальная пара Казахстана – Карина Узурова и Ильяс Али. –
Прим. авт
.) выступали в составе сборной, мы с ней работали. Потому могу уверенно сказать, что фигурное катание сегодня находится в хороших руках. Я же продолжаю заниматься своим любимым делом – с утра и до вечера тренирую детей, но теперь отчеты, поездки – не моя сфера деятельности. Хочу больше находиться дома, с семьей. Я уже подошла к такому возрасту, когда могу четко расставить свои жизненные приоритеты…
Вчерашний действующий фигурист-одиночник Сергей Воронов – серебряный призер чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2015 года, бронзовый призер финала Гран-при сезона 2014–2015, серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года. Он двукратный чемпион России (2008, 2009). победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy 2017 года, победитель турниров серии «Челленджер» Трофей Финляндии (2014 год) и Мемориал Непелы (2016).
Сергей был хорошим другом Дениса. В свое время Тен выступал в качестве постановщика его произвольной программы сезона 2018–2019 годов. При этом с этой программой российский спортсмен выступал уже после случившейся трагедии. В одном интервью, вспоминая прекрасную работу казахстанца, Сергей Воронов признался, что «было очень тяжело эмоционально выходить на прокат с программой, которую поставил Денис».
– Все, что произошло с Денисом, я очень глубоко переживал. Тен – талантливый человек, талантливый спортсмен, талантливая личность, и он должен был жить, – отметил российский фигурист.
34-летний Сергей Воронов завершил карьеру год назад. В качестве тренера в Казахстане он уже выступил на прошедшем международном турнире. Планы и задачи наставник сборной озвучивать не торопится – не хочет, чтобы слова расходились с делами. Но это и понятно – в настоящее время работа Воронова будет находиться под пристальным вниманием всего спортивного и тренерского сообщества Казахстана, представителей СМИ и любителей отечественного фигурного катания.
При этом новый главный тренер уточнил, что помимо большой, в том числе и организационной работы в качестве главного тренера, он будет выступать в роли личного тренера для нескольких спортсменов.
Помимо Урманова, Воронова с казахстанскими фигуристами работает еще один российский тренер. Это двукратная чемпионка мира Анжелика Крылова. Она сегодня выступает в качестве наставника отечественной танцевальной пары – Гаухар Наурызова и Боянсангур Датиев.
– С ребятами я начала работать сравнительно недавно. Возможность тренироваться в период карантина отсутствовала, поэтому достаточно тяжело было входить в форму. Пришлось в кратчайшие сроки ставить новую программу и готовиться к сезону, – рассказывает Анжелика Крылова. – Задачи у нас большие – попасть на чемпионат четырех континентов, чемпионат мира, набрать баллы, получить опыт катания в категории мастеров, в которой пара катается только первый год. Я считаю, то Гаухар и Боянсангур очень хорошо технически себя проявляют, но еще пока не имеют достаточного опыта. Надо работать, развиваться. При этом скажу, что у ребят очень интересные, инновационные программы – они в большей степени работают в стиле модерн, и их программы в этом смысле очень отличаются от других. Будем надеяться, что за четыре года мы сможем подготовиться к следующим Олимпийским играм.
При этом Крылова отметила, что для развития в Казахстане фигурного катания необходимы школы, тренеры, ответственно подходящие к работе с самыми маленькими спортсменами, которые делают свои первые шаги в спорте.
– Фигурное катание – это синтез спорта и искусства. Поэтому для того, чтобы начать показывать хорошие результаты, ребенок должен обладать такими качествами, как спортивность, воля к победе, желание себя преодолеть. Важны музыкальность, пластика, способности в хореографии, – обратила внимание Анжелика Крылова.
Собственно, всеми этими качествами обладал и наш Денис. Остается надеяться, что все сделанное им для популяризации фигурного катания в Казахстане будет только процветать и развиваться. Память о выдающемся казахстанском фигуристе жива, а значит, интерес к фигурному катанию в нашей стране не угаснет.