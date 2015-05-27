Память о нем не угаснет Динара КУСЕЛЬБАЕВА, член Союза журналистов Казахстана, внучка ветерана, Астана

Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны, все меньше остается живых свидетелей этой трагедии. Но память о ней не угасает, она продолжает жить. Эта война – свидетельство беспримерного мужества, героизма, единства и сплоченности народа. Казахстанцы воевали на всех фронтах и внесли неоценимый вклад в достижение долгожданной Победы.

В нынешнем году во многих государствах постсоветского пространства праздновали 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, в странах СНГ 2015 год назван Годом ветерана. Ведь известно, что нет ни одной семьи в стране, которой бы не коснулась война. Мне хочется рассказать про своего дедушку Дюсембека Кусельбаева, ветерана Великой Отечественной войны. Сейчас его нет с нами, он умер очень рано, когда ему было 56 лет. Мне не посчастливилось увидеть его, но память о нем всегда жива.

Он родился 9 мая 1918 года в с. Ералы Вишневского района Целиноградской области (в настоящее время это Осакаровский район, Карагандинская область). Окончив семь классов, начал трудиться в колхозе. Пахал и сеял, заготавливал сено. В 1939 году ему исполнился 21 год, и Вишневским военным комиссариатом он был призван в ряды Красной армии.

22 сентября 1939 года, после принятия присяги, дедушка отбыл в 245-й стрелковый полк, который принимал участие в войне против Финляндии. Сержант Д. Кусельбаев зимой 1941–1942 годов был пулеметчиком, командиром отделения. Воевать приходилось в тяжелых условиях – непроходимый лес, морозы и глубокий рыхлый снег. Солдаты преодолевали трудности и учились в войне одерживать победы. Изматывались до такой степени, что засыпали под несмолкающие разрывы снарядов. Солдат теряли они из своей роты один за другим.

– Внезапное нападение фашистской Германии в 1941 году поставило нас в трудное положение. Немецкие войска рвались на север, чтобы захватить Ленинград и Кронштадт. В 1941 году был организован Ленинградский фронт, и наш 245-й стрелковый переименовали в 114-й стрелковый полк 123-й дивизии ордена Ленина, – рассказывал дедушка своим детям.

123-й дивизии предстояло наступать в лесисто-болотистой и озерной местности и преодолеть глубоко эшелонированную оборону до 90 километров с мощными железобетонными сооружениями. Более года стрелковый полк защищал северные подступы к Ленинграду. Оборона была активной, бойцы не давали покоя противнику, изо дня в день велись боевые вылазки, ночные поиски, дерзкие рейды по тылам противника.

Немцы открывали шквальный огонь из всех видов оружия. Бои шли днем и ночью. Тяжелые танки рвались к Ленинграду. Самолеты бомбили передовые линии фронта и Ладожское озеро, через которое проходила «Дорога жизни».

– На душе, может, и был страх, но зачем страшиться, когда не знаешь, откуда в тебя попадут, – говорил Дюсембек-ата старшему сыну Оразбеку, – если будешь сильно бояться, то быстрей погибнешь. Хитрить надо, попусту не стрелять, я вот патроны берег, зря не стрелял. 10 патронов выпустишь – и ничего, а так, один, но прицельно.

Весной 1942 года в одном из боев Дюсембек Кусельбаев получил контузию, поэтому с апреля 1942 года по 30 июня 1943 года он находился в госпитале. После решения медкомиссии ветеран был демобилизован. По приезде домой он включился в работу: трудился в районном сельхозотделе директором Вишневского маслозавода, инструктором Вишневского РК КПК, председателем Михайловского совхозрабкоопа, заведующим нефтяной базой в совхозе «Михайловский».

С 1963 года до последних лет своей жизни принимал активное участие в работе по развитию и укреплению народного хозяйства.

– Отец был очень веселым человеком, добрым, мужественным. Вот такому мужеству я бы позавидовал, потому что, когда мы потеряли маму (ей было 45 лет), он не проронил ни слова, он держал все в себе. Мы, десять детей, остались у него на руках. Младшие братишки и сестренки были еще школьниками, а самой маленькой Кымбат было около года. Он был очень строгим человеком, но в то же время справедливым. Был трудолюбивым, много работал, но прожил немного после смерти мамы Айтжан. Через два года мы потеряли папу, – рассказывал мне мой отец Жанат Дюсембекович. – Конечно же, это была невосполнимая утрата. Прошло уже 40 лет, как нет отца, но память о нем жива и не угаснет никогда.

Дюсембек Кусельбаев был награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «За освоение целинных и залежных земель», медалью «Участник ВСХВ», избирался депутатом Михайловского сельского совета.

Еще я хочу рассказать об уникальной фотографии, которая была сделана во время финской войны 27 апреля 1940 года. На ней изображены 10 молодых солдат, среди них оказался и мой дедушка Дюсембек, а позади него стоит дедушка моего мужа Еркебулана – Капыш Тугельбаев. Это фото нашла Айгуль Бейсекеева, жена моего старшего брата Алибека, на этом снимке есть ее дедушка – Кадыр Бейсекеев. И кто бы мог подумать, что спустя десятки лет в мирное время их внуки создадут семьи и станут родственниками.

Мы, дети и внуки семьи Кусельбаевых, гордимся нашим дедушкой, который защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков в тяжелые дни войны. Мы склоняем головы перед воинами, погибшими в боях, восхваляем и тех, которые вернулись живыми. Нам надо всегда свято помнить слезы наших бабушек и матерей, потерявших своих детей, помнить и других, кто остался без близких людей. Теплые воспоминания о них будут жить всегда в наших сердцах.



