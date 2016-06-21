​Память о войне

Созданный в год 60-летия Победы, клуб вносит свой вклад в пропаганду бессмертного подвига казахстанцев в годы войны. Вот и на этот раз его участники – ветераны войны, офицеры запаса, воины-интернационалисты – собрались, чтобы обсудить проведение акции «День скорби и памяти», которая пройдет 22 июня, в день начала войны.

Президент клуба, гвардии полковник, ветеран войны, член АНК Леонид Гирш напомнил, что Великая Отечественная была самой тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых человечеством. В ней участвовали 1,37 млн казахстанцев, каждый второй из них пал смертью храбрых на полях сражений.

– Мы не имеем права забывать о героическом прошлом нашего народа, поэтому наш клуб совместно с городским Комитетом ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы, а также координационным советом общественного объединения ветеранов и инвалидов войны в Афганистане при акимате Алматы планирует провести 22 июня гражданскую акцию «День памяти и скорби», – сказал президент клуба. – В рамках этого мероприятия мы предлагаем увековечить память Героя Советского Союза, Халық қаhарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

В свою очередь, руководитель городского филиала ОО «Офицеры запаса ВС РК» Мэлс Шампиев доложил, что есть предложение назвать именем первого министра обороны РК одну из улиц Алматы. Кроме того, есть идея выступить с ходатайством о присвоении имени Сагадата Нурмагамбетова Военному институту Сухопутных войск ВС РК и установлении в Алматы памятника герою.

Почетный сотрудник КНБ РК, полковник запаса, руководитель филиала общественного объединения «Ветераны внешней разведки» в Алматы, вице-президент клуба Кабдолда Бекжанов отметил, что в последнее время появляются публикации, искажающие факты военной истории.

– Наш долг – сохранение памяти о подвигах наших отцов и дедов, а для этого необходимо поднять на новый уровень военно-патриотическое воспитание молодежи, – отметил он.

Председатель Комитета ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы капитан первого ранга Купесбай Жампиисов представил примерный сценарный план важного патриотического мероприятия, отметив, что 22 июня в Алматы прибудет большая делегация из России, которая передаст представителям ветеранских организаций и молодежным военно-патриотическим клубам Алматы огонь Памяти, привезенный из Волоколамска Московской области.

Планируется, что в этот день в Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев будет зажжено 3 тыс. свечей, огонь которых составит цифру 1 418. Именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война, унесшая жизни 27 млн советских людей. Об этом будут говорить фронтовики и их потомки. Потом звезды казахстанской эстрады, а с ними и известный российский киноактер Алексей Петренко споют фронтовые песни.