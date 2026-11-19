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В урочище Ескельды Баянауль­ского района, где покоится известный казахский поэт, мыслитель и просветитель, состоялся тематический круглый стол. Машхур Жусуп Копеев посвятил жизнь изучению и сохранению истории, фольклора­, традиций казахского народа, оставив после себя богатое собрание народных преданий, родословных, исторических сведений и собственных литературных и философских произведений.

В юбилейной встрече участвовали аким области Асаин Байханов, ученые, писатели, общественные деятели, краеведы и потомки Машхура Жусупа. Они посетили мавзолей и почтили память мыслителя, а затем собрались в мемориальном музее. Участники встречи говорили о сохранении наследия поэ­та, духовном значении комплекса, а своими воспоминаниями о его соз­дании поделились те, кто участвовал в строительстве.

Современный мавзолей открылся в 2006-м, однако история этого места гораздо старше. Незадолго до смерти в 1931 году Машхур Жусуп распорядился возвести здесь мазар. В 1952-м прежнее сооружение было разрушено по решению местных властей. Позднее, в 1970-х годах, потомки добились разрешения на его восстановление. Нынешний комп­лекс возвели с участием специалистов Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. Мавзолей расположен на возвышенности, к нему ведут 73 ступени – по чис­лу прожитых мыслителем лет.

За два последних десятилетия урочище стало местом паломничества и туристических поездок. Рядом с мавзолеем действует музей, знакомящий посетителей с жизнью и трудами Машхура Жусупа.­ В 2025 году здесь открыли конференц-зал, в 2023-м было издано десятитомное собрание произведений мыслителя.

– Мы должны оставить следую­щим поколениям не только величественные памятники, но и национальное самосознание, духовное богатство и содержательную историю, – подчеркнул Асаин Байханов, говоря о необходимости дальнейшего развития комплекса.

Изучение трудов Машхура Жусупа продолжается. Так, в начале ноября в Торайгыров университете прошли международные чтения, где говорили о его наследии. Не угасает интерес павлодарцев к судьбе и творчеству знаменитого земляка. Недавно в ОО «Павлодарский Дом географии» ему посвятили «Уютный вечер».

О Машхуре Жусупе знают и за пределами Казахстана. 5 ноября в Джакарте коллекцию редких печатных изданий мыс­лителя включили в Азиатско-­Тихоокеанский регио­нальный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». Три книги, выпущенные­ в Казани в 1907 году, хранятся в фондах «Ғылым ордасы».