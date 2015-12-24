​Память общая и песня общая…

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Людмила КОРИНА

На сей раз в литературном вечере принимали участие краеведы, вице-консул Генерального консульства РФ в Уральске Юрий Пономарев, представители этнокультурных центров Зеленовского района, лауреат премии им. М. Шолохова, писатель Александр Ялфимов, школьники из действующего при музее кружка «Шолоховедение».

Литературный вечер начался с просмотра документального фильма о жизни автора «Тихого Дона». Директор музея Ольга Чеканова напомнила о том, что Михаил Александрович много лет приезжал в Дарьинское, куда в годы войны была эвакуирована его семья. Он утверждал, что ему в Казахстане и пишется, и дышится легко. Собравшиеся говорили, что творчество писателя одинаково дорого и русскому, и казахскому народу.

С огромным интересом все, кто бывает в музее, знакомятся с экспозицией фотографий «Шолохов и Казахстан» фотохудожника из Оренбурга Сергея Жданова. Богатая коллекция снимков пополнилась еще одним. Музей «Старый Уральск» подарил фотографию, сделанную в 60-х годах. На ней Михаил Александрович выступает в Уральском драматическом театре им. Островского на встрече с общественностью.

Кульминацией вечера стала литературно-музыкальная композиция по произведениям Шолохова. Были подведены итоги конкурса сочинений и рисунков школьников. Казачий ансамбль «Моя родня» из поселка Озерное Дарьинского сельского округа исполнил песни, которые любил великий русский писатель.

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