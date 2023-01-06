Память погибших во время январских событий военнослужащих почтили в ВС РК

Память боевых товарищей почтили минутой молчания во всех воинских частях и учреждениях Вооруженных сил республики.

Фото пресс-службы МО РК

Во всех воинских частях и учреждениях Казахстана прошли мероприятия, посвященные памяти погибших при исполнении воинского долга военнослужащих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

6 января 2022 года в Алматы при защите городского акимата трагически погиб заместитель командира 35 гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Сандибек Хаиров. В Талдыкоргане при исполнении служебного долга получил смертельное ранение специалист авиационной базы ефрейтор Габдолла Смаилканов.

Память боевого товарища Сандибека Хаирова почтили минутой молчания во всех воинских частях и учреждениях Вооруженных сил. В десантно-штурмовой бригаде Конаевского гарнизона, где служил подполковник Хаиров, состоялся митинг.

"В Вооруженных силах Сандибек Хаиров прошел службу от командира взвода до заместителя командира десантно-штурмовой бригады. Как настоящий десантник он принял героическую смерть, оставшись до последней секунды верным воинскому долгу. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", – сказал командир Конаевской десантно-штурмовой бригады полковник Бейбут Аманкалиев на митинге, организованном в честь героя.

В воинских частях и подразделениях Сил воздушной обороны также прошли памятные мероприятия.

"Очень тяжело, когда погибают молодые, полные сил парни. Это большая потеря для нас. Габдолла Смаилканов до конца остался верен воинскому долгу и присяге. Мы всегда будем помнить о нем", – отметил в своем выступлении заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны полковник Алим Ибраев.

Сегодня в Талдыкоргане в честь ефрейтора Габдоллы Смаилканова в воинской части, где он проходил службу, открыли уголок памяти. В мероприятии приняли участие начальники Жетысуского и Уштобинского гарнизонов, командир воинской части 21751, военнослужащие, родные и близкие погибшего.

В Минобороны напомнили, что за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, подполковник Сандибек Хаиров награжден орденом "Айбын" ІІ степени, ефрейтор Габдолла Смаилканов – орденом "Айбын" ІІІ степени (посмертно).