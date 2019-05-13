​Память священна

Монумент Герою Советского Союза Агадилу Сухамбаеву, который в ходе освобождения Польши повторил подвиг Александра Матросова, закрыв телом вражескую пулеметную амбразуру, стал отправной точкой для участников марша «Бессмертный полк». Потомки фронтовиков прошли по центральным улицам города, держа в руках фотографии своих родственников, воевавших с немецко-фашистскими захватчиками.

Памятное шествие, в котором приняли участие около 2 тыс. местных жителей, возглавил аким области Аскар Мырзахметов. Всех их ждали в парке Победы, где руководство региона, депутаты областного маслихата, ветераны войны, труженики тыла, командование южного военного округа и общественность почтили память Бауыржана Момышулы и всех павших на полях сражений традиционной минутой молчания и возложили венки к памятнику легендарному полководцу панфиловской дивизии и Вечному огню.

Здесь же состоялось торжественное открытие Зала Славы, общая площадь которого – 1 500 квадратных метров.

На первом этаже комплекса выставлены уникальные экспонаты, фотографии, отражающие ход Великой Отечественной войны. Всего здесь более 1,5 млн снимков, хранившихся в фондах областного историко-краеведческого музея, а также предоставленных местным населением.

Фотографии, охватывающие весь период противостояния фашистским захватчикам, воссоздают картину суровых будней военных лет. Каждая стена посвящена отдельному году борьбы против общего врага. К примеру, на стене, посвященной началу войны, выставлено более 100 снимков и свыше 200 докумен­тов того времени, в том числе Ивана Панфилова, Бауыржана Момышулы, Николая Белашова и других воинов.

Фотографии на других стенах отражают блокаду Ленинграда, Сталинградскую и Курскую битвы, освобождение стран Европы. К примеру, здесь можно увидеть фотографию Жамбыла Жабаева и текст его обращения к жителям окруженного города. Общую экспозицию дополняют около 500 медалей жамбылских фронтовиков, а также фотографии местных тружеников тыла, парада Победы в Москве 1945 года. Надо сказать, что среди жамбылцев, вставших на защиту Родины, 39 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 9 воинов стали полными кавалерами ордена Славы.

На втором этаже расположился научно-исследовательский центр «Бауыржантану». Здесь создан музейный и библиотечный уголки, отражающие жизнь и творчество славного сына жамбылской земли Бауыржана Момышулы. Акцент сделан не только на раскрытии писательского таланта воина, но и его личности в целом.

В центре также предусмотрены конференц-зал, служебные помещения для специалистов по сбору данных и фотолаборатория.

В церемонии разрезания символической ленты приняли участие невестка Бауыржана Момышулы, писательница Зейнеп Ахметова, лауреат Государственной премии РК, профессор Мекемтас Мырзахметов и ветеран Великой Отечественной войны Тлеукабыл Торебеков.

Завершилось праздничное мероприятие угощением ветеранов традиционной солдатской кашей, концертной программой и фейерверком.