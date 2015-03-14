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Память в медальоне
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Солдатская фляга, сломанная рукоятка ножа и гильза от пат­рона – это все, что осталось на память семье о без вести пропавшем в годы Великой Отечественной войны солдате Сейдуали Абдишукурове. Собственно, благодаря этим вещам и удалось установить его личность, а останки привезти для перезахоронения на родину бойца, в Сузакский район.

Все эти реликвии младшая сест­ра воина, 83-летняя Ханымкуль, принесла на встречу со школьниками. Подростки с любопытством рассматривали личные вещи солдата, пытаясь по этим красноречивым деталям сформировать собственное представление о войне.

Семье Сейдуали Абдишукурова найти захоронение удалось спус­тя 73 года после гибели солдата. Неоценимую помощь оказали сот­рудники российских поисковых отрядов. Они по-прежнему продолжают заниматься поисковой и исследовательской работой, считая своим долгом найти родственников каждого солдата, оставшегося лежать безымянным на полях сражений.

Изучение одного из мест боев под Санкт-Петербургом помогло обнаружить останки солдата из Южного Казахстана. Рядом с его прахом лежал медальон, внутри которого была полуистлевшая записка. По ней-то и смогли установить имя и фамилию бойца, а затем и найти его родственников, которые все эти долгие десятилетия не прекращали поиски сына, брата и дяди.

В годы войны многие солдаты из патронов делали медальоны и писали там адрес, имена родных, а то и короткую биографическую справку. Словно предчувствовали, что это поможет им когда-нибудь вернуться в родную землю. Так сделал и Сейдуали Абдишукуров, смастерив из гильзы медальон и вложив в него записку с информацией о себе.

– Дядя положил медальон с запиской в сапог, – рассказывает племянник С. Абдишукурова Адильбек Мадибек. – Ее он написал на двух языках – русском и казахском, указав домашний адрес, имена родителей, братьев и сестер.

Такая полная информация позволила сотрудникам поискового отряда легко найти родственников погибшего воина. Останки солдата были доставлены из России в Казахстан и преданы земле на его родине.

– Когда брат ушел на фронт, ему было только 19 лет, – говорит сест­ра солдата Ханымкуль Садвакасова. – Первые полгода мы регулярно получали от него письма. А потом связь с ним прервалась, ни одной весточки больше не было. Сообщения о том, что он погиб, мы тоже не получали. Это вселяло в нас веру, заставляло ждать и надеяться, что однажды распахнется дверь нашего дома и на пороге появится брат. Мама так и умерла с этой верой, не дождавшись своего сына. Теперь, думаю, ее душа успокоится: Сейдуа­ли вернулся домой, он рядом с ней.
Это далеко не первый случай, когда спустя десятилетия жителям Южного Казахстана удавалось найти места захоронения своих родственников, погибших в годы войны и считавшихся все это время пропавшими без вести. Вот и недавно на связь вышли члены одного из поисковых отрядов Крыма, которые разыскивают родных и близких Курбанова Альбека, 1901 года рождения. Его место рождения – Казахская ССР, Чимкентская обл., Келесский район, ст. Казарту. Призван на службу Сарыагачским РВК. Последнее мес­то службы – штаб 255 КТМСБр, воинское звание – красноармеец. Убит 08.03.1944 года. Поисковики очень надеются, что эта информация поможет кому-то прояснить судьбу родного человека.

По информации заместителя начальника департамента по делам обороны ЮКО Ажимухана Шынтаева, недавно пришло также сообщение, что в Польше найдены останки солдата из Байдибекского района. Теперь ведутся поиски родных этого фронтовика. Также в России найдены останки еще 18 без вести пропавших солдат, и если удастся установить их близких, прах можно будет перезахоронить на родине.

Из Южного Казахстана на фронт ушло более 140 тыс. солдат и офицеров. Свыше 105 тыс. не вернулись с войны. Почти половина из них до сих пор считаются без вести пропавшими, а это значит, что для семей этих воинов Великая Отечест­венная еще не закончилась.

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