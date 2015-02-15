Память воинов-"афганцев" почтили в Астане

Общество
2241
Батырбек Агимбетов
Память казахстанских воинов-интернационалистов почтили в Астане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. 

В столице прошел митинг, приуроченный к 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. У памятника воинам-"афганцам" воспитанники Республиканской школы "Жас Улан" выложили красными бумажными тюльпанами цифру 924. Именно столько казахстанцев погибли в боевых действиях в Афганистане. 

В акции приняли участие воины-"афганцы", которые все еще служат Отечеству – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Мукан Дюсекеев, советник министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев, , представитель Главной инспекции Министерства обороны генерал-майор Муслим Даиров, заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны полковник Туралы Койшикулов и другие военнослужащие. 

"Прошло 26 лет с того момента, когда последний советский солдат покинул афганскую землю. Однако 10-летняя война эхом доносится до сегодняшнего дня. Поэтому каждый год, 15 февраля, мы чествуем всех, кто мужественно и честно исполнил свой воинский и гражданский долг", – сказал во время митинга заместитель начальника Генерального штаба ВС РК Мукан Дюсекеев.




54e06a305a9ae1423993392.JPG


54e06a7603fd01423993462.JPG

На митинге памяти были задействованы роты почетного караула видов и родов Вооруженных сил. Троекратный залп оружия ознаменовал минуту молчания в память о воинах-интернационалистах, погибших в Афганистане.



Популярное

Все
В Байконыре 27-летняя местная жительница обманула девочку восьми лет, завладев золотыми украшениями на 400 тысяч тенге
Парень из Шымкента всерьез настроен вывести казахстанские комиксы на один уровень с мировыми
«Неотложка» станет быстрее
Джокович догнал Надаля
Полноценное детство для всех
От «Кракенов» до «Барыса»
Еще одно «серебро»
Можешь помочь – помоги!
«Наполи» рвется к чемпионству
Еще раз о кино
В мировых контекстах
Чтобы избежать беды
Хочу служить!
Энергия добра
Нетепличные условия
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
На партийном поле перемены
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
Расширены списки регионов для расселения кандасов и переселенцев
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Неосторожная покупка горящего тура обернулась для отпускников неприятностями и судебной тяжбой
Обновление политического класса
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений

Читайте также

Общество
В Байконыре 27-летняя местная жительница обманула девочку в…
Общество
Пострадавших от мошенника алматинцев просят обратиться в по…
Общество
В акимате Павлодарской области ответили на рассылку о канди…
Общество
Предложил взятку прокурору: юриста казино "Cash Ville" заде…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]