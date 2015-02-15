Память воинов-"афганцев" почтили в Астане

Память казахстанских воинов-интернационалистов почтили в Астане, передает Кazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
В столице прошел митинг, приуроченный к 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. У памятника воинам-"афганцам" воспитанники Республиканской школы "Жас Улан" выложили красными бумажными тюльпанами цифру 924. Именно столько казахстанцев погибли в боевых действиях в Афганистане.
В акции приняли участие воины-"афганцы", которые все еще служат Отечеству – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Мукан Дюсекеев, советник министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев, , представитель Главной инспекции Министерства обороны генерал-майор Муслим Даиров, заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны полковник Туралы Койшикулов и другие военнослужащие.
"Прошло 26 лет с того момента, когда последний советский солдат покинул афганскую землю. Однако 10-летняя война эхом доносится до сегодняшнего дня. Поэтому каждый год, 15 февраля, мы чествуем всех, кто мужественно и честно исполнил свой воинский и гражданский долг", – сказал во время митинга заместитель начальника Генерального штаба ВС РК Мукан Дюсекеев.
На митинге памяти были задействованы роты почетного караула видов и родов Вооруженных сил. Троекратный залп оружия ознаменовал минуту молчания в память о воинах-интернационалистах, погибших в Афганистане.