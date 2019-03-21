19 февраля 2019 года Алексей Васильевичу Соловьеву исполнилось бы 95 лет. Ровно пять лет назад казахстанский учёный, профессор, историк, государственный деятель Камал Низамович Бурханов написал трогательную статью «Учил науке, воспитывая душу». И вот сегодня и я решил продолжить эти воспоминания о нашем учителе, прекрасном, добром и порядочным человеке.

Алексей Васильевич был доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой «Истории КПСС» исторического факультета КазГУ им. С. Кирова. Он участник Великой Отечественной войны и вся его жизнь связана с Казахским Университетом. В 1946 году он вернулся с фронта, поступил на исторический факультет, окончил его в 1951 году и проработал в КазГУ до конца своей жизни – до 2006 года, пройдя путь от студента до доктора наук, профессора.

Когда я стал студентом КазГУ, то с первого курса заметил отеческий взгляд Алексея Василевича Соловьева. Думаю, что он был в курсе всех моих усилий при поступлении в университет. Конкурс был огромный и поступали в основном золотые медалисты и кроме этого требовалось специальное направление из городского, областного комитетов партии. А мне - отслужившему в рядах Советской Армии полагалось предоставить направление из Политотдела дивизии Забайкальского Военного Округа г. Иркутска. Пока я ждал подтверждение из моей дивизии, сильно нервничал, переживал. В конце концов, все муки остались позади, и я стал студентом исторического факультета.

В годы студенчества я учился прилежно, пытался заниматься научной работой и в этом меня поддержал наш заведующий кафедрой Алексей Василевич Соловьев. С 1 курса направлял меня на правильный путь: где и в каких конференциях нужно участвовать, с какой темой выступать, на что нужно обращать внимание в первую очередь, в каких архивах нужно «копаться», как правильно изложить мысль и какие выводы делать после изучения научной темы.

Мой научный руководитель Лидия Васильевна Соболева сказала мне, что профессор А. В. Соловьев настаивает, чтобы студент Жалгас Адилбаев не просто занимался наукой, а по окончании Университета обязательно остался бы на кафедре преподавателем.

На мой взгляд, Алексей Васильевич был смелым в своих поступках. В 1986 году в общежитии нашего факультета в начале учебного года начался ремонт. Не летом, когда все студенты отдыхают, либо трудятся в строительных отрядах, а когда начались занятия. Как молодой коммунист, я высказался критически по данному факту на отчетно-выборном собрание в присутствии инструктора Калининского райкома партии. За мою принципиальность и смелость меня хвалили студенты, преподаватели, однако, позже ощутил сильное давление со стороны руководства факультета. Как всегда меня поддержал Алексей Васильевич. Он позвал к себе в кабинет и сказал, «все нормально, ничего не бойся, ты сказал правду, а за правду и страдать не страшно». Для меня, живущего в общежитии большого города, вдали от близких, это была сильная моральная помощь.

Еще один поступок Алексея Васильевича чту в своей памяти. По окончании Университета многие выпускники исторического факультета хотели продолжить учебу в аспирантуре и для достижения своих целей прибегали к всевозможным уловкам, хитростям. Заведующий кафедрой проявил в очередной раз свою принципиальную позицию и я стал аспирантом исторического факультета.

Учился в аспирантуре КазГУ и одновременно работал в нескольких местах, т.к. не хватало средств, а на моем иждевении находилась сестренка. Алексей Васильевич понимал это, дал мне полную самостоятельность и наблюдал, как я работаю, как пишу статьи, преподаю. После аспирантуры я постоянно поддерживал связь со своим учителем, продолжал писать статьи, заходил к нему домой в гости, где он вносил правки к моей работе и все время твердил, что не должен бросать науку.

Сегодня я с гордостью могу сказать, что оправдал доверие своего научного руководителя, который в меня верил. Я защитился, занимаюсь преподавательской деятельностью, совмещая со своей основной работой.

Трудно в одной статье рассказать все об этом Человеке с большой буквы. Но пройти мимо этой знаменательной даты - его 95-летия мы, его ученики и коллеги, не можем, потому что такие люди должны сохраниться в памяти народа. В нем сочетались глубокие знания, высокий интеллект, доброта и справедливость, удивительная скромность, глубокий такт, этика ведения дискуссии. Это качества всегда были и будут востребованы интеллигенцией.

Сегодня выпускники нашего факультета проживают в разных частях света, работают и занимают разные посты. И мне хотелось бы, чтобы они вспомнили этого удивительного Человека.