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Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Жалгас Адилбаев

19 февраля 2019 года Алексей Васильевичу Соловьеву исполнилось бы 95 лет. Ровно пять лет назад казахстанский учёный, профессор, историк, государственный деятель Камал Низамович Бурханов написал трогательную статью «Учил науке, воспитывая душу». И вот сегодня и я решил продолжить эти воспоминания о нашем учителе, прекрасном, добром и порядочным человеке.

Алексей Васильевич был доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой «Истории КПСС» исторического факультета КазГУ им. С. Кирова. Он участник Великой Отечественной войны и вся его жизнь связана с Казахским Университетом. В 1946 году он вернулся с фронта, поступил на исторический факультет, окончил его в 1951 году и проработал в КазГУ до конца своей жизни – до 2006 года, пройдя путь от студента до доктора наук, профессора.

Когда я стал студентом КазГУ, то с первого курса заметил отеческий взгляд Алексея Василевича Соловьева. Думаю, что он был в курсе всех моих усилий при поступлении в университет. Конкурс был огромный и поступали в основном золотые медалисты и кроме этого требовалось специальное направление из городского, областного комитетов партии. А мне - отслужившему в рядах Советской Армии полагалось предоставить направление из Политотдела дивизии Забайкальского Военного Округа г. Иркутска. Пока я ждал подтверждение из моей дивизии, сильно нервничал, переживал. В конце концов, все муки остались позади, и я стал студентом исторического факультета.

В годы студенчества я учился прилежно, пытался заниматься научной работой и в этом меня поддержал наш заведующий кафедрой Алексей Василевич Соловьев. С 1 курса направлял меня на правильный путь: где и в каких конференциях нужно участвовать, с какой темой выступать, на что нужно обращать внимание в первую очередь, в каких архивах нужно «копаться», как правильно изложить мысль и какие выводы делать после изучения научной темы.

Мой научный руководитель Лидия Васильевна Соболева сказала мне, что профессор А. В. Соловьев настаивает, чтобы студент Жалгас Адилбаев не просто занимался наукой, а по окончании Университета обязательно остался бы на кафедре преподавателем.

На мой взгляд, Алексей Васильевич был смелым в своих поступках. В 1986 году в общежитии нашего факультета в начале учебного года начался ремонт. Не летом, когда все студенты отдыхают, либо трудятся в строительных отрядах, а когда начались занятия. Как молодой коммунист, я высказался критически по данному факту на отчетно-выборном собрание в присутствии инструктора Калининского райкома партии. За мою принципиальность и смелость меня хвалили студенты, преподаватели, однако, позже ощутил сильное давление со стороны руководства факультета. Как всегда меня поддержал Алексей Васильевич. Он позвал к себе в кабинет и сказал, «все нормально, ничего не бойся, ты сказал правду, а за правду и страдать не страшно». Для меня, живущего в общежитии большого города, вдали от близких, это была сильная моральная помощь.

Еще один поступок Алексея Васильевича чту в своей памяти. По окончании Университета многие выпускники исторического факультета хотели продолжить учебу в аспирантуре и для достижения своих целей прибегали к всевозможным уловкам, хитростям. Заведующий кафедрой проявил в очередной раз свою принципиальную позицию и я стал аспирантом исторического факультета.

Учился в аспирантуре КазГУ и одновременно работал в нескольких местах, т.к. не хватало средств, а на моем иждевении находилась сестренка. Алексей Васильевич понимал это, дал мне полную самостоятельность и наблюдал, как я работаю, как пишу статьи, преподаю. После аспирантуры я постоянно поддерживал связь со своим учителем, продолжал писать статьи, заходил к нему домой в гости, где он вносил правки к моей работе и все время твердил, что не должен бросать науку.

Сегодня я с гордостью могу сказать, что оправдал доверие своего научного руководителя, который в меня верил. Я защитился, занимаюсь преподавательской деятельностью, совмещая со своей основной работой.

Трудно в одной статье рассказать все об этом Человеке с большой буквы. Но пройти мимо этой знаменательной даты - его 95-летия мы, его ученики и коллеги, не можем, потому что такие люди должны сохраниться в памяти народа. В нем сочетались глубокие знания, высокий интеллект, доброта и справедливость, удивительная скромность, глубокий такт, этика ведения дискуссии. Это качества всегда были и будут востребованы интеллигенцией.

Сегодня выпускники нашего факультета проживают в разных частях света, работают и занимают разные посты. И мне хотелось бы, чтобы они вспомнили этого удивительного Человека.

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