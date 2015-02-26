Памяти Героя

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Ангелина СИНЕВА, пресс-секретарь АО «АгроМашХолдинг»
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Легкоатлетический марафон «Я выбираю здоровье» памяти земляка, сложившего голову на фронте в 1943 году, организован «АгроМашХолдингом» совместно со спортивным клубом FitNation и шоколадницей «Комильфо» при поддержке спортивно-оздоровительной лиги «Жүйрiк», управления физической культуры и спорта Костаная и ОО «Федерация бокса Костанайской области». На старт вышли 905 человек из разных организаций города. Мероприятие было посвящено 70-летию Великой Победы и 95-летию со дня рождения С. Баймагамбетова.
– Он, будучи вашим сверстником, закрыл грудью вражеский пулемет. Думаю, такое спортивное мероприятие – достойный способ отдать дань уважения подвигу Героя и одновременно сделать доброе дело, – отметил перед стартом председатель правления АО Алексей Сидоренко.
Участников забега напутствовали ветеран Великой Отечественной войны Николай Степурин, аким города Ахмедбек Ахметжанов, а также племянница Султана Баймагамбетова Балбопе Ертаева.
Для заводчан участие в спортивных соревнованиях не в новинку. Костанайские автомобилестроители становились призерами в турнирах по различным видам спорта как областного и респуб­ликанского, так и международного уровня. На предприятии создаются все условия для поддерж­ки физической культуры: построены футбольное поле, волейбольная площадка, фитнес-зал, в цехах установлены столы для игры в теннис. Но забег стал для завода первым спортивным событием такого масштаба. Желаемую дистанцию участники выбирали самостоятельно. Координаторы предлагали пробежать 2, 5 или 10 км.
После пробега всех участников угощали горячими напитками и сладостями представители шоколадницы «Комильфо». За первые места вручали денежные призы и памятные награды. А в качестве Гран-при выступила путевка в Алматы на участие в марафоне. Защищать честь Костанайской облас­ти предстоит Максиму Лещине, чемпиону Азии по триатлону, обладателю областной премии «10 лучших спортсменов года».

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